Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı - Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

20.12.2020 23:44

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve Avrupa'da yayılan mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı. Birkaç gün önce İngiltere'den Roma'ya giden bir kişide yeni koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün yeni mutasyonuna rastlandı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen ve şu ana kadar Hollanda, Danimarka, Avustralya ve Güney Afrika'da görülen yeni virüs bir ülkeye daha sıçradı.

İNGİLTERE'DEN ROMA'YA GİDEN BİR KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce İngiltere'den Roma'nın Fiumicino havalimanına inen seferle dönen hasta ve partneri karantinaya alındı ve ailenin diğer fertleri ve yakın temas çevresiyle, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm prosedürlere uydu" ifadesine yer verildi.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ İNGİLTERE'DEN SEYAHATİ YASAKLAMIŞTI

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı. Hollanda ve Belçika İngiltere'den uçuşları durdurdu, İtalya da 6 Ocak'a kadar seyahat yasağı getirdi. Belçika tren seferlerini de durdurdu. İrlanda ve Almanya da Pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları askıya aldı.

YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiliz üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı
Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Aralık, Hubei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek? Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum         
23:39
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak         
23:10
Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu         
22:21
Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza         
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:49
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün         
20:31
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim         
19:09
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 00:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei