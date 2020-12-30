Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi - Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi

30.12.2020 07:54

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türü Şili'de tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Güney Amerika'ya sıçradı. Şili'de, İngiltere'den dönen 1 kişi de Covid-19'un yeni türü tespit edildi.

Başkent Santiago'da bulunan Santiago Havalimanına inen bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucu yolcuda Covid-19'un yeni türü olduğu tespit edildi.

"YENİ KORONAVİRÜS TÜRÜNÜ TAŞIYAN İLK VAKA ŞİLİ'DE GÖRÜLDÜ"

Şili Halk Sağlığı Müsteşarı Paula Daza düzenlendiği basın toplantısında, "İngiltere'de bulunan yeni koronavirüs türünü taşıyan ilk vaka Şili'de görüldü. Bu kişi akrabalarını ziyaret etmek için Londra'ya giden bir yolcu" ifadelerini kullandı.

"HASTANEYE NAKLEDİLDİ"

Daza, bu kişinin bir hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da kalmasının ardından 22 Aralık'ta İspanya'nın başkenti Madrid aktarmalı olarak Şili'ye gelen bir kadın olduğunu belirtti. Müsteşar Daza, "Tüm acil durum önlemleri çoktan alındı. Kişi evinin yakınındaki bir hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve asemptomatik olduğunu açıkladı.

UÇAKTAKİ HERKES ARAŞTIRILACAK

Daza, izlenebilirlik prosedürünü gerçekleştirmek için kadınla birlikte aynı uçakta yer alan tüm insanları ve yakın temaslarını araştıracağını belirtti.

10 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Daza, "31 Aralık itibarıyla, ülkemize giren tüm Şilililer ve yabancılar 10 gün karantina altında kalmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı. Müsteşar, PCR testi yapılması ve sonucu negatif çıkması durumunda ise ilgili kişinin 7'inci günde karantinasının sona ereceğini duyurdu.

Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi

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Son Dakika Dünya Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili'de tespit edildi - Son Dakika Dünya


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