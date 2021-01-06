Mutasyona uğrayan Kovid-19'dan korunmada bireysel tedbirlere tam uyum şart - Son Dakika

Mutasyona uğrayan Kovid-19'dan korunmada bireysel tedbirlere tam uyum şart

06.01.2021 11:49
Mutasyona uğrayan Kovid-19'dan korunmada bireysel tedbirlere tam uyum şart, System.String[]

İlk olarak İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılığı yüksek olarak tespit edilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmada, hayata geçirilen önlemlerin şu an için yeterli olduğu ancak tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiği belirtildi.

İlk olarak İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılığı yüksek olarak tespit edilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmada, hayata geçirilen önlemlerin şu an için yeterli olduğu ancak tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiği belirtildi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı.

Bu kapsamda İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlere test zorunluluğu getirildiğini hatırlatan İlhan, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun PCR testi sonucunun değerlendirilmesi ve sonucu belli olana kadar izolasyonda kalmaları yönünde karar alındığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, bu doğrultuda hasta olanlara izolasyon, temaslı olanlara ise karantina zorunluluğunun uygulandığını ifade ederek, "Bu yöntem salgını sınırlamada yeterli ama buna rağmen yine de 15 kişide şu ana kadar mutasyon belirlenen koronavirüs tespit edildi. Bu sayı elbette daha fazla da olabilir." diye konuştu.

"Evlerde bir araya gelinmemeli"

Yeni tedbirlerin söz konusu olup olmayacağına ilişkin ise Prof. Dr. İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelinen aşamada bu önlemlerin yeterli gibi gözükmesiyle birlikte söz konusu mutasyonlu tipin daha çok bulaş yaptığı düşünülüyor. Belirlenen sayıdan daha fazla kişinin Türkiye'ye giriş yapmış olabileceği düşünüldüğünde ise hastalıktan korunmak için önlemlere daha ciddi uyulması önem taşıyor.

Mutasyona uğrayan virüsün yaklaşık yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu yönünde görüş bildirildiğinden özellikle doğru maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması ve el hijyeninin sağlanması hayati önem arz ediyor. Daha önce hayata geçirilen tedbir kararları doğrultusunda zaten yemek salonları, kafeler, eğlence yerleri gibi bir araya gelinen birçok yerde oturup vakit geçirilemiyor ancak evlerde bir araya gelinmemesi de önem taşıyor.

Özellikle kapalı ortamlarda, hava akışının olmadığı yerlerde kalabalık içinde bulunulması mevcut Kovid-19'da bulaş riskini artıran en önemli faktörken, bulaştırıcılık gücü daha fazla olan mutasyonlu koronavirüste bu olasılık kat ve kat artabilir. Bu dönemde özellikle ev içi bulaşın yüksek olduğu düşünüldüğünde tedbirlere uyuma daha fazla özen gösterilmesi, sağlığın korunması ve hastalık riskinin azaltılabilmesinde en önemli faktör olacaktır."

Gazi Üniversitesi, Güney Afrika, İngiltere, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mutasyona uğrayan Kovid-19'dan korunmada bireysel tedbirlere tam uyum şart - Son Dakika


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