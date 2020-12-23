"Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı" öngörüsü - Son Dakika

"Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı" öngörüsü

23.12.2020 09:53

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 daha fazla bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini belirterek, "Yeni tip virüsü aşı baskılayacak.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 daha fazla bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini belirterek, "Yeni tip virüsü aşı baskılayacak. Önümüzdeki bahar veya yaz aylarında bu virüsün artık normal bir grip gibi düşük sayıda kişiyi enfekte ettiği ve insan hayatı kaybına bu derece yol açmadığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış hali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-20, yani Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 oranında daha bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini aktaran Evcimik, "Bu durum bize R0 dediğimiz bulaştırma katsayısının 0.4 oranında artırdığını anlatıyor. Bu da daha bulaşıcı bir virüsle karşılaşacağımız ve daha çabuk enfekte olacağımız anlamına geliyor. Özellikle bu virüsün yayılımı kış aylarında daha fazla. Tam da kış aylarında mutant virüsle karşılaştığımız için bulaşıcılığının çok yüksek olacağını gösteriyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde Kovid-19 yüzlerce mutasyona uğradı ama bulaşıcılık oranını artırmadı ama İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-20 maalesef bulaşıcılık oranını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Hemen hemen her gelişmiş ülkede virüse karşı birçok aşı üretimi yapıldığını hatırlatan Evcimik, koronavirüs aşısının bu yeni virüse karşı etkili olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını, Alman Sağlık Bakanlığının "aşının, yeni mutant virüse karşı da etkili" olduğunu söylediğini ancak ellerinde bu konuyu destekleyen başka bir çalışma veya sonuç olmadığını, virüse yönelik olan aşı çalışmalarının bir kısmının halen devam ettiğini bildirdi.

Aşılarla bu virüsün baskılanabileceğini ve artış trendinin kırılabileceğini belirten Evcimik, "Aşılarda da şöyle bir avantajımız var; birden fazla aşı çalışması olduğundan bunlar da bir avantaj sağlıyor. Belki birkaç tane aşı mutanttan dolayı bir işe yaramamış olabilir. Fakat peşinden gelen çalışmalar bu eksiği kapatabilir. Eğer tüm aşılara karşı bir direnç oluşursa maalesef tekrardan mutanta karşı yeni bir aşı bulunana kadar bekleme zorunluluğu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

"Tedbirlere mutlak suretle uymalıyız"

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, yeni tip virüsü aşının baskılayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anki kullandığımız aşıları, aynı şekilde diğer ülkelerde de başlamış olan aşılar mutantın olduğu ülkelerde de hızlı bir şekilde kullanıldığı zaman bu yayılma hızı azaltılarak insanlarda bir bağışıklık oluşturulacak. Bu kısa süreli de olsa, birkaç ay da olsa, bizim için ciddi manada bir önlem olmuş olacak. Dolayısıyla belki önümüzdeki bahar veya yaz aylarında bu virüsün artık normal bir grip gibi düşük sayıda kişiyi enfekte ettiği ve insan hayatı kaybına bu derece yol açmadığını göreceğiz."

Sağlık çalışanlarının yüklerinin artacağı konusuna değinen Evcimik, "Daha çok hastaneye ihtiyaç, daha çok insana sağlık hizmeti demektir. Dolayısıyla bir kademe daha sağlık hizmetlerinde artış görebiliriz. Bunu azaltmak için yapmamız gerekenleri artık çok iyi öğrendik. Tedbirlere mutlak suretle uymalıyız. Bu şekilde tüm sağlık çalışanlarının yükünü azatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kulak burun boğaz bölümü, Muhammed Fatih, Üniversite, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı' öngörüsü - Son Dakika


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