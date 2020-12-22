Mutasyona uğrayan virüs için uyarı - Son Dakika

Mutasyona uğrayan virüs için uyarı

22.12.2020 09:35
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı, System.String[]

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasını değerlendirdi.

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasını değerlendirdi. Prof. Dr. Çelen, "Daha rahat bulaşabilen virüs haline geldiği noktasında birtakım duyumlar var. Önemli olan bir an önce aşılamaya geçilmesi. Ne kadar hızlı geçersek Covid-19'a karşı koruyuculuk ve bulaş zincirini kırma noktasında da başarılı olacağız. Aşı karşıtlığına karşı bir eylem olarak düşünelim ve bir an önce aşılarımıza ulaşalım" dedi.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaş hızının artış gösterdiği haberlerinin ardından Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, pandemi döneminde neredeyse 1 yılın geride kaldığını ve bu süre içerisinde virüsle ilgili mutasyonları hep konuştuklarını söyledi. Prof. Dr. Çelen, ilk defa İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon sonrasında virüsün bulaştırıcılığında yayılma hızına ve artışına vurgu yapıldığını belirterek, "Bununla birlikte birçok ülkede karşılıklı uçak seferleri durduruldu. Bu yönüyle yeni mutasyonla acaba bulaş riski daha mı yüksek? Noktasında birtakım bilgilere ulaşmış olduk. Bulaş riski dediğimiz infektivite hızı önemli bir kavram. Burada daha önem arz eden konu, acaba bununla birlikte ölüm oranı hızında da bir artış var mı? Onunla ilgili şu an için elimizde bir veri yok. Bir diğer nokta aslında önemsediğimiz nokta, başta Sinovac olmak üzere birçok aşının gündemde olduğu bir dönemde acaba mutasyonla birlikte aşıdan kaçan suçlar olacak mı? Yani aşı etkinliğini bu mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de gösterecek mi, noktasındaki soru işaretleri tedirginlik yarattı" diye konuştu.

'AŞI GELİR GELMEZ MUTLAKA YAPMA KONUSUNDA İSTEKLİ OLALIM'Prof. Dr. Çelen, şu anki izlenime göre koronavirüsün sadece daha rahat bulaşabilen bir virüs haline geldiği noktasında birtakım duyumların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada önemli olan nokta biran önce aşılamaya geçilmesi. Aşılamaya ne kadar hızlı geçersek Covid-19'a karşı koruyuculuk ve bulaş zincirini kırma noktasında da başarılı olacağız. Vatandaşlar olarak yapmamız gereken farklı bir durum söz konusu değilse maskeye bağlanacağız. Maske önemli bir konu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumu sağlayacağız ve bir de belki de burada şunu konuşabiliriz; Aşı karşıtlığına karşı bir eylem olarak düşünelim ve bir an önce aşılarımıza ulaşalım. Gelir gelmez mutlaka yapma konusunda bizler de istekli olalım."


Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı
Mutasyona uğrayan virüs için uyarı

Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mutasyona uğrayan virüs için uyarı - Son Dakika


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