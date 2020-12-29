"Mutasyona uğrayan virüs, temiz havanın önemini arttırdı" - Son Dakika

Koronavirüsün mutasyona uğraması ve yüzde 70 daha hızlı bulaşma özelliği kazanması ile havalandırma ve filtrasyonun önemi artarken, hava sistemleri üreticisi FROUMANN, virüsü temizlediği kanıtlanan bir ürün geliştirdiğini açıkladı. Markanın İcra Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "HEPA 14 yüksek verimli filtreler sayesinde virüs ve bakteriler dahil olmak üzere ortam havasındaki mikrobiyal yükü azaltarak daha güvenli bir nefes alanı yaratıyor" dedi.

Koronavirüsün mutasyona uğraması ve yüzde 70 daha hızlı bulaşma özelliği kazanması ile havalandırma ve filtrasyonun önemi arttı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve pek çok bilim kuruluşu havalandırma ve taşınabilir HEPA filtreli cihazların kullanımı ile hastalığın bulaşma riskinin azaltılabileceğini belirtiyor. Hava temizleme sistemleri üreticisi FROUMANN, Türkiye'de üretilen ve koronavirüsü temizlediği kanıtlanan bir ürün geliştirdiklerini açıkladı. Markanın İcra Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu geliştirdikleri ürünün, ortamdaki havayı nefes hizasından çekerek üç aşamalı bir filtreleme siteminden geçirdiğini ve havadaki virüs yükünü azalttığını belirtti.

"HAVADAKİ VİRÜS YÜKÜNÜN AZALTILMASI, BULAŞMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Markanın geliştirdiği ürünle ilgili bilgi veren Yakupoğlu, "T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle markanın ürünlerinin havadaki Kovid-19 virüsünü yüzde 99 oranında filtre edebildiği kanıtlandı. Virüs üzerinde etkinliği kanıtlanan ve Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından onaylanan ürünlerin içerisinde üç aşamalı bir filtreleme sistemi kullanılıyor. Pandemi döneminde geliştirilmesi tamamlanarak satışa sunulan ürünlerin farkı, virüsleri filtre edebilecek bir tasarıma sahip olması ve yüksek kapasiteli ürünler olması sebebiyle geniş alanlarda kullanıma da uygun olmasıdır" dedi.

Yakupoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kapalı ortamda geçirilen sürelerin artması ve virüsün mutasyona uğrayarak bulaşıcılığının artması, kapalı alanlarda ilave önlemler gerektiriyor. Ürünlerimiz hastaneler ofisler, kamu daireleri, eğitim kurumları başta olmak üzere her ortamda kullanılabilecek, taşınabilir ürünler. Çalışan sağlığını ve müşterilerinin sağlığını üst düzeyde korumak isteyen pek çok değerli kurumda ürünlerimiz kullanılıyor."

"0,3 MİKRON BOYUTUNDAKİ PARTİKÜLLERİ TEMİZLİYOR"

Geliştirilen ürünün havadaki 0,3 mikron partikülleri yüzde 99 oranında temizlediğini belirten Yakupoğlu, "Virüs 0,2 mikron boyutundadır ancak havaya nefes yoluyla çıkan küçük damlacıklar (bioaerosoller) olarak 0,3- 0,5 mikron boyutlarında yayılırlar ve odadaki hava sirkülasyonuna bağlı olarak saatlerce havada asılı kalabilirler. Yüksek verimli HEPA filtrelerin, havadaki 0,3 mikron boyutlarındaki partikülleri yüzde 99 oranında temizlediği yapılan testlerde gözlemlenmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra NASA Uzay Ajansı'nın 2016 yılında HEPA 14 filtrelerin partikül tutma verimliliği ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, HEPA filtrelerin 0,01 mikron boyutundaki nano partikülleri dahi yüzde 99 verimlilik ile tutabildiği kanıtlandı. Froumann Hava Temizleme Sistemleri, içerisinde kullandığımız HEPA 14 yüksek verimli filtreler sayesinde virüs ve bakteriler dahil olmak üzere ortam havasındaki mikrobiyal yükü temizleyerek güvenli bir nefes alanı yaratıyor. Üstelik 300 metrekareye kadar olan, dar ve geniş tüm kapalı alanlarda bunu sağlayabiliyor" diye konuştu.

"KAPALI MEKANLARDAKİ SAĞLIKSIZ HAVA, KİTLESEL SALGINLARI TETİKLİYOR"

Kapalı mekanlardaki sağlıksız havanın, kitlesel salgınları tetiklediğine dikkat çeken Yakupoğlu, "Kamuya açık alanlar başta olmak üzere hastaneler, eğitim kurumları, ofisler, evler ve tüm yaşam alanlarındaki hava temizliği toplum sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Pandemi ilan edilen bu dönemde kapalı mekanlardaki havanın yeterince sağlıklı olmaması da kitlesel salgınların önemli bir tetikleyicisi. Cihazlarımız, güvenli nefes alanı yaratarak havayı filtreleme özelliğine sahip ve koronavirüs ile mücadelede tüm dünya için ciddi etkiye sahip en güvenilir buluş" dedi.