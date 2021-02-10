Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir - Son Dakika

Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir

10.02.2021 08:53
Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir, System.String[]

Koronavirüsle mücadelede vaka sayısının düşmemesi ve mutant virüsle ilgili gelişmeler, bölgesel yasaklar gibi tedbirleri gündeme getirdi. Mutant virüsün vaka sayısına etkisinin görülmesi için 4 hafta gerektiğini belirten uzmanlar, "Virüs yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, bambaşka bir süreç başlayabilir" diyor.

Pandemi sürecinde vaka sayısındaki artışlar ve gerileme sağlanamamasıyla ilgili farklı görüşler ortaya atılmaya devam ediyor. Hükümette ve ilgili kurumlarda yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışı toplumdaki gevşemeye bağlayanlar olduğu gibi, mutasyonlu virüsle olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını savunanlar da bulunuyor. Her iki konuda da adım atılacağı belirtiliyor. Özellikle taşra illerinde akraba ilişkileri nedeniyle vaka sayısının arttığı ifade ediliyor.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5

Toplantılarda, son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında koronavirüs hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.

İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye'deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, mutasyonun Türkiye'deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar, testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5'lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ DALGA HESABI

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye'nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, "Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir" diyor.

Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mutasyonun etkisinin görülmesi için 4 hafta veren uzmanlar uyarıyor: Bambaşka bir süreç başlayabilir - Son Dakika


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