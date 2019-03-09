Son Dakika Haberleri: Müteahhidi Kolundan Vurup, Tabancayı Başına Dayayarak İntihara Kalkıştı

Müteahhidi Kolundan Vurup, Tabancayı Başına Dayayarak İntihara Kalkıştı

44 dakika önce

KONYA'da inşaat firmasına ateş açıp müteahhit Ali Akyol'u (57) tabancayla sol kolundan vurduktan sonra silahı başına dayayıp intihara kalkışan Menderes F. (57), ikna edilip gözaltına alındı.

Müteahhidi Kolundan Vurup, Tabancayı Başına Dayayarak İntihara Kalkıştı, System.String[]
KONYA'da inşaat firmasına ateş açıp müteahhit Ali Akyol'u (57) tabancayla sol kolundan vurduktan sonra silahı başına dayayıp intihara kalkışan Menderes F. (57), ikna edilip gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak'ta meydana geldi. Menderes F., arsa meselesi nedeniyle aralarında husumetli olduğu öne sürülen müteahhit Ali Akyol'un sahibi olduğu inşaat firmasının önüne gelip, tabancayla içeriye doğru 2 el ateş etti. Bu sırada içeride oturan Akyol, kolundan hafif yaralandı. Menderes F., ardından tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler Menderes F.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Menderes F., polisin yoğun çabası sonucu bir süre sonra eylemine son verip polise teslim oldu. Menderes F. polislere, '30 yıllık eşim evden gitti. Evim yok, eşim yok, ben ne yapacağım?" dedi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Akyol hastaneye kaldırılırken, Menderes F. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

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