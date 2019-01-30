Son Dakika Haberleri: Müteahhidin yurtdışı hedefi yüzde 7 pay

Müteahhidin yurtdışı hedefi yüzde 7 pay

4 dakika önce

TMB, önümüzdeki 10 yıl için hedeflerinin 350 milyar dolarlık yeni proje olduğunu açıkladı.

Müteahhidin yurtdışı hedefi yüzde 7 pay, System.String[]
TMB, önümüzdeki 10 yıl için hedeflerinin 350 milyar dolarlık yeni proje olduğunu açıkladı. 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 46 Türk firmasının yer aldığını anlatan Birlik Başkanı Mithat Yenigün, "Listede dünya ikincisiyiz" dedi. Birlik bu yıl 67'nci yılını kutluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03 

Mithat Yenigün, Ekonomi
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