Müteahhidin yurtdışı hedefi yüzde 7 pay

TMB, önümüzdeki 10 yıl için hedeflerinin 350 milyar dolarlık yeni proje olduğunu açıkladı.

TMB, önümüzdeki 10 yıl için hedeflerinin 350 milyar dolarlık yeni proje olduğunu açıkladı. 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 46 Türk firmasının yer aldığını anlatan Birlik Başkanı Mithat Yenigün, "Listede dünya ikincisiyiz" dedi. Birlik bu yıl 67'nci yılını kutluyor.

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