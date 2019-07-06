Son Dakika Haberleri: Arkadaşını öldüren katil zanlısından ilginç ifade: Onu dili öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Arkadaşını öldüren katil zanlısından ilginç ifade: Onu dili öldürdü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş'ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Oktay, cinayetle ilgili "Onu dili öldürdü" ifadelerini kullandı.

Arkadaşını öldüren katil zanlısından ilginç ifade: Onu dili öldürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş'ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

Olay, 16 Haziran'da gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş, kendisine ait villada, Fatih Oktay ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada iddiaya göre siyaset konuşan ikili, terör konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Çelebi Aydaş yerinden kalkarak yatak odasına geçti. Bu sırada arkasından giden Fatih Oktay, Aydaş'a tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. Olaydan bir süre sonra eve gelen yakınları, Çelebi Aydaş'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gece Fatih Oktay'ın evine baskın yaptı. Ancak Oktay bulunamadı.

ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI

5 Temmuz günü öğleden sonra Fatih Oktay'ın Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olduğu belirlendi. Çanakkale Emniyeti ile ortak düzenlenen operasyonla Fatih Oktay, yakalandı. Oktay'ın kullandığı aracı, Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinden çaldığı belirlendi. Cinayet sonrası ağabeyi Z.O.'nun kimliğini kullandığı ve bu şekilde polisten kaçtığı tespit edilen Fatih Oktay, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi.

2 CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Emniyette ifadesi alınan Fatih Oktay'ın yaklaşık 20 yıldır cezaevinde olduğu ve cezasının bitmesine 3 yıl 6 ay kala firar ettiği saptandı. Fatih Oktay'ın İstanbul'da işlediği 2 cinayetten de arandığı tespit edildi.

Emniyette işlemlerinin ardından Fatih Oktay, adliyeye sevk edildi. Sevki sırasında gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
Gölcük, Çelebi, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkadaşını öldüren katil zanlısından ilginç ifade: Onu dili öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]