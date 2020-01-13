Müteahhit, aynı daireleri birden fazla kişiye sattı iddiası aileleri mağdur etti - Son Dakika

"Müteahhit, aynı daireleri birden fazla kişiye sattı" iddiası aileleri mağdur etti

ADANA'da inşa ettikleri apartmandaki 60 daireyi, 120 aileye satarak dolandırdığı öne sürülen müteahhit firma, ortadan kayboldu.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde konut inşaa eden bir inşaat firması, iddiaya göre daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Vatandaşlar parasını ödeyerek sözleşmelerini teslim aldığı dairelerin, başka kişilere de satıldığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Tellidere Mahallesi'ndeki inşaat halindeki apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, 5 yıl önce İ.D. isimli müteahhitten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhitin kentte 4 binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcılığın yapıldığını öne sürdü.

'ALDIĞIM 2 DAİREYİ 4'ER KİŞİYE SATMIŞ'

Aldığı iki dairenin 4'er kişiye daha satıldığını iddia eden Yalçın Körkün, 'Bir ev sahibi olabilmek, çocuğumuza bir gelecek sağlayabilmek için birikimlerimizi verip ev aldık. Sonradan süreç uzadı ve evler bize teslim edilmedi. 3 buçuk yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti" dedi.

Aldığı dairenin Hatay'da görev yapan bir polis memuruna satıldığını öğrendiğini öne süren Tunahan Kökdemir ise, '100 bin lira ödeyerek daire aldım. Dairemin başkasına satıldığını öğrenince telefonla müteahhiti arayıp, 'madem bizi dolandırdın, paramızı ver' dedim. O da ofis kuracağını ve paralarımızı ödeyeceğini söyledi. İnşallah hep beraber adli süreci başlatıp, elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DAİRESINE HIRSIZ GİRİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Söz konusu binada dairesi olan ancak inşaat halinde olduğu için dairesine yerleşemeyen Hatice Yaygın, evine hırsız girdiğini öğrenince olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Daire kapısının kilitlerinin kırıldığını gören Yaygın, '2 yıldır eşyalarım içerideydi. Yalanla, dolanla 5 yıldır bizi mağdur ediyor. Evsizim, yersizim, yurtsuzum. Evime hırsız girince delirdim. 1 kova salçamı çalmışlar" dedi.

Öte yandan müteahhit İ.D., bir arsa sahibinin hayatını kaybedince arsanın 3 oğluna kaldığını ancak eşinin de mahkemeye vermesiyle inşaatın durduğunu iddia ederek, daire satın alan kişilerin taksitlerini ödemediği için söz konusu dairelerin başkasına satıldığını öne sürdü.