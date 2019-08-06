Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)
15 dakika önce
TUTUKLANDIAntalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu