Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.