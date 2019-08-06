Son Dakika Haberleri: Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)
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Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2)

15 dakika önce

TUTUKLANDIAntalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da, müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi 1 milyon TL'lik borcu yüzünden sokakta tabancayla vurarak, öldüren Talat Öz, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Fatih Mehmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
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