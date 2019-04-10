Son Dakika Haberleri: Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

2 saat önce

Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden bir binanın giriş katında Hamit D. isimli kişiyi silahla bacağından vuran şüpheli kaçtı.

Müteahhit ile Toprak Sahibi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti, System.String[]
Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden bir binanın giriş katında Hamit D. isimli kişiyi silahla bacağından vuran şüpheli kaçtı. Okulun çıkış saatine denk gelen olayda, yerde yatan yaralı adamı gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Ulus Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Hamit D. (53) isimli kişi ile arsasına bina yapması için anlaştığı müteahhit arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası da Hamit D., müteahhit tarafından silahla ayağından vuruldu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı halde yatan adama ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada aynı sokakta bulunan okulun çıkışında yaralı vatandaşı gören çocuklar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken bir vatandaş ise yaşananları anlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:29 Kaynak: İHA
Ulus, Polis, Büyükçekmece, 3. Sayfa
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