Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı - Son Dakika

Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı

29.10.2020 10:42
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan kardeşinin piyasaya olan borçları nedeniyle sürekli tehdit edilen ailenin yaşadığı ev kurşun yağmuruna tutuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan kardeşinin piyasaya olan borçları nedeniyle sürekli tehdit edilen ailenin yaşadığı ev kurşun yağmuruna tutuldu. 5 çocuğun uyuduğu odanın duvarına 14 kurşun isabet ederken, aile can güvenlikleri olmadığı için sokağa çıkamadıklarını söyledi.

Olay, 25 Ekim gecesi 01.20 sıralarında Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yapan kardeşi Evren Çebi'ye 2 daire kaşlığını arsasını inşaat yapması için veren ve berberlik yaparak geçimini sağlayan Abdurrahman Çebi, dairelerini teslim alması sonrasında yeni evine taşındı. Bir süre sonra piyasaya yaklaşık 5 milyon lira borçlanan Evren Çebi ise ortadan kayboldu. Müteahhit Evren Çebi'nin kaybolması sonrasında kendisinden alacaklı olan kayınbiraderi S.G. ve yakınları ise Abdurrahman Çebi ve ailesini tehdit etmeye başladı.

5 çocuğu ile korku içinde yaşıyor

Müteahhide ulaşamayan S.G. ve yakınları, tehdit ettikleri Abdurrahman Çebi'nin karısı ve 5 çocuğu ile yaşadığı evi gece silahla taradı. Evine 14 kurşun isabet eden Çebi, silah sesini duyup uyanınca 5 çocuğunun uyuduğu odanın duvarına 14 kurşun isabet ettiğini gördü. Çocuklarını alarak pencerelerden uzak odaya kaçan Çebi, polisi arayarak şikayetçi oldu. Can güvenlikleri olmadığı için dışarı çıkamadıklarını söyleyen Çebi, kardeşinin bulunmasını ve kendisini tehdit edenlerin cezalandırılmasını bekliyor.

Tehdit edildikten iki saat sonra evine 14 kurşun sıktılar

Kardeşinden alacaklı olanların kendisini eşi ve çocukları ile sürekli tehdit ettiklerini iddia eden Abdurrahman Çebi, "Kardeşim müteahhitlik yapmaktaydı. Benim arsamı kat karşılığı istedi. 4 daireye 3 daire karşılığı anlaştık. Daha sonra bunun borcu olduğu için bir dairemi daha verdim. Yani 2 tane daire almış oldum. Kardeşim piyasaya olan borçlarından dolayı 3-4 gündür kayıp. Kardeşimin kayınçosu ve ailesi, kardeşimin kaybı ile ilgili beni sorumlu tutuyorlar. Olaydan yarım saat önce alkollü olarak belinde silahla gelerek beni tehdit etti. Giderken de 'Çoluğun çocuğun var' dedi. Polise gittik ifademizi verdik. Bundan 2-3 saat sonra gece 01.20 sıralarında evim kurşunlandı. Ondan sonra tekrar gittik ifade verdik. Polis geldi, boş kovanları buldu. Tutanak tuttular. Savcılığa verdik şu anda süreci bekliyoruz" dedi.

"Yanlış bilmeseler kesinlikle çocuklardan biri zarar görebilirdi"

Diğer alacaklıların da kendisini tehdit ettiğini söyleyen Çebi, "Kapıma geliyorlar. Can güvenliğimiz yok. Çocukları dışarıya, bakkala, okula gönderemiyoruz. 5 çocuğum var. Özellikle çocuklarımın yatak odasına ateş etmişler. Özellikle giderken, 'Çocuğun var, eşin var' diyerek öyle gitti. Ondan sonra da evim kurşunlandı. Şu anda evde 14 kurşun izi var. Aslında yatak odası hedef alınmış ama oraya gelmiş. Orayı yatak odası biliyorlar. Yanlış bilmeseler kesinlikle çocuklardan biri zarar görebilirdi" diye konuştu.

"Alt katım bile 2 kişiye satılmış, tapu başkasının üzerine"

Kardeşinin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira borcunun olduğunu belirten Abdurrahman Çebi, "Daha bu bize gelenler. Arkasını bilmiyoruz. ve bunlardan da tehdit alıyorum. Bunlar belki davalarında haklılar ama sonuçta tehdit bana geliyor. Kardeşim yakalansın, eğer ben suçluysam ben çekeyim ama kardeşim ve yanındakiler suçluysa onlar hesabını versin. Beraber ortak iş yaptığımız yok. Ben berberlik yapmaktaydım. Mesela alt katım bile 2 kişiye satılmış, tapu başkasının üzerine görünüyor. Onlar da gelip bana hesap sorabiliyor" şeklinde konuştu.

"Çöpü dökmeye bile gidemiyoruz aşağıya"

Kurşunlanma gecesi korku ile çocuklarının odasına koştuğunu anlatan Antika Çebi, "Bebeğim vardı uyutuyordum. Daha sonra silah sesleri duyduk. Eşim 'Kalk polisi ara' dedi. Ben de aradım ama çocukların odasına kaçtım direk. Çocukların odası taranmış. Çocukları kaldırdık, down sendromlu oğlum da var 15 yaşında onu da aldık aşağıya indik. Polisi aradık geldiler. İnceleme yaptılar 14 boş kovan aşağıda 14 isabet yeri de evde buldular. O sıra şoka girdik. 15-20 dakika kendimize gelemedik. Can güvenliğimiz yok. Markete pazara gidemiyoruz, çöpü dökmeye bile gidemiyoruz aşağıya. Bizim bir günahımız yok ama karşı taraf bunu anlamıyor. 'Ya seni, ya karını ya da çocuğunu alırız' diyerek açık açık tehdit ediyorlar. Bunu polis ifademizde de bildirdik. Camlara yakın oturamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşimi tuzağa çekmeye çalışıyorlar"

Müteahhit Çebi için kayıp başvurusu yaptıklarını dile getiren Antika Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Kaynımın çalıştığı sucu, eşime arabasının kapısının sıkıştığını söyleyerek 'Gelsene' diyor. Eşim de 'Ben kaportacı mıyım, git tamirci çağır' diyor. Eşime el işareti yaparak uyardım. Bu bir tuzak dedim. Hemen polisi aradık polisler geldi kapıya. Olayı saptırıyorlar. ya kaynım gerçekten öldü üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Kayınım eşi, kaybolduktan sonra bize haber vermedi. İskan almaya gidecekti eşim. Kaynımın imzası gerekiyordu. Öyle öğrendiler kayıp olduğunu. Hiçbir kayıp başvurusu yapmamışlar. Eşimin kayıp başvurusundan bir sün sonra eşi gidip kayıp başvurusu yapmış."

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayda büyük korku yaşadıklarını söyleyen çocuklar da dışarıya çıkamadıklarını dile getirdi. Olayın ardından duvarı kurşun izleriyle dolan evde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı
Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı

Kocaeli, Körfez, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular         
10:24
Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada         
09:49
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei