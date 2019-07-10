Müteahhit sözleşmesi hak sahibince feshedilebilecek
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.
"Hiçbir inşaat yarım kalmayacak" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kentsel dönüşümde inşaata 1 yıl içinde başlanmamışsa veya yapım işi durdurulmuşsa ve inşai faaliyete 6 aydır devam edilmiyorsa, hak sahiplerince müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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