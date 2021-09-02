Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak

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Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) boykotu 9 Eylül'de başlayacak ve 15 gün sürecek.

Bu hafta başında açıklamalarda bulunan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Öğle saatleri itibarıyla ise İMKON yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir istişare toplantısı yaptığını belirtti.

AYLARDIR ÇÖZÜM BEKLİYORLARDI

Müteahhitlerin boykot kararı almalarının ana gerekçesi ise artan çimento fiyatları. Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'e yaklaştığını ifade eden Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamıştı. Çimento sektöründen ise "Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve ÇEİS'in açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti.

BOYKOT AFİŞLERİ BİLE HAZIRDI

Çimento fiyatlarındaki ciddi artışlardan duydukları rahatsızlığı aylardır dile getirdiklerini ancak çimentodaki zamların devam ettiğini söyleyen Tellioğlu, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Ülke genelinde yaşanan sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı sıralarda iş bırakmamız uygun olmazdı. Bu yüzden iş bırakma eylemimizi erteledik. İnşaatlara asılacak boykot afişlerinin yazısına kadar planlama yapmış bulunmaktayız. 30-40 ilin şehir merkezlerindeki inşaatların önemli bir kısmına, görünür nitelikteki bu afişlerimizi asacağız."