Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi - Son Dakika

Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi

Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını arttırdı Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Kimse fırsatçılardan ev almazsa fiyatlar inecektir" Orta gelir grubunu ev sahibi...

Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını arttırdı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Kimse fırsatçılardan ev almazsa fiyatlar inecektir"

ADANA - Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girince bazı fırsatçılar ev fiyatlarını yüzde 10-20 oranında arttırdı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vatandaşları fırsatçılara karşı uyararak, "Bu fiyat artıranlar müteahhitler değil. Müteahhitlerin ellerinde bulunan daireler pandemi döneminde el değiştirmiştir. Fırsatçılara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Öncelikle orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak ve inşaat sektörünü desteklemek için kredi oranları sıfır dairelerin yüzde 0,64, ikinci el dairelerin ise 0,74'e düştü. Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi oranları yürürlüğe girince Adana'da ki bazı fırsatçılar ev fiyatlarını da en az yüzde 20 oranında arttırdı.

Devlet, fırsatçılık yapılmasını önlemek adına kredi paketi açıklandığında dairelere zam yapan firmaları paket dışına çıkacağını söylemesine rağmen bu sefer de önceden ev alan bazı vatandaşlar evlerinin fiyatlarını yükseltti.

"Piyasamız canlanacak"

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükumetimiz bir takım önlem paketleri açıkladı. Bu paketlerden de bizim sektörümüze düşen sıfır konutlarda 0,64, ikinci el dairelerde ise 0,74 oran. Bu oranlar çok güzel. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı. Faiz oranına göre herkes dilediği gibi evini alabilir ve bu ekonomimize güzel bir can simidi olur. Hal böyle olunca da piyasamız canlanacak" diye konuştu.

"Fırsatçılara dikkat"

Piyasadaki ev fiyatını artıranların müteahhit olmadığını vurgulayan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Krediler düşük ama herkes kendi ayağını yorganına göre uzatıp gereksiz büyüklükteki evlerden uzak dursun. Piyasadaki fırsatçılar dediğimiz bir grup ev fiyatlarını yüzde 10-20 oranında artırmış durumda. Yalnız bu fiyat artıranlar müteahhitler değil. Müteahhitlerin ellerinde bulunan daireler pandemi döneminde el değiştirmiştir. Fırsatçılara dikkat edilmesi gerekiyor. Herkes fiyatları biliyor. Kimse fırsatçılardan ev almazsa fiyatlar inecektir. Mümkün mertebe insanlar bildikleri kişilere veya bizim gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına gelip fiyatları sorsunlar. Biz vatandaşlara ücretsiz olarak katkı sağlamaya hazırız."

Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi

Mustafa Karslıoğlu, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müteahhitler düşen konut kredisine rağmen fırsatçılardan şikayetçi - Son Dakika Ekonomi

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