Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti - Son Dakika

Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti

28.12.2020 08:48
Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti, System.String[]

İZMİR Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, kentte yıkıma neden olan depremin ardından eski binaların dönüşümü konusunun önemli hale geldiğini ifade etti.

İZMİR Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, kentte yıkıma neden olan depremin ardından eski binaların dönüşümü konusunun önemli hale geldiğini ifade etti. Yıldırım, kentte yeni imar adalarının açılmadığına dikkati çekip, "İzmir'e nereden girerseniz girin gecekonduyla karşılaşırsınız. Bu bizi üzüyor. İzmir'i dönüştürmemiz elzemdir" dedi.

Ege Denizi'nden 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından riskli konutlarda oturanlar binalarını dönüştürmek için müteahhitlik firmalarına başvuruları hızlandırdı. Yaşanan afetin ardından telefonlarının kilitlendiğini anlatan İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, vatandaşların hak kayıpları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getirerek yerel yönetimleri şehir planlaması konusunda göreve çağırdı. İzmir'in kentsel dönüşümde yıllardır yol alamadığını savunan Yıldırım, "Deprem olunca aklımız başımıza geldi. Yapı kullanım izin belgesi olup 20 ya da 30 daireli bir apartmanda oturan vatandaşlarımız binalarını dönüştürüp, yenilemek istiyor. Vatandaşlar bir araya gelip anlaşsalar da binalar yıkıldığı zaman farklı mağduriyetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyeleri bu konuda bir adım atarlarsa çok düşük hak kayıplarıyla bu sorunun önüne geçilmiş olur. Aksi takdirde vatandaşlarımız 30 konutluk bir binada oturuyorsa yeni yönetmelikle beraber daire sayısı 20 ya da 22'ye düşüyor. Metrekare kaybı had safhada. Bu açıdan vatandaşlarımızın önünü açmamız gerekiyor. Yarın deprem olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GECEKONDUSU OLAN ŞEHRİ, İZMİR'Belediyelerin bina kimlik belgesi çıkartması gerektiğini ifade eden İslam Yıldırım, riskli binaların İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolünde tespit edilebileceğini ifade etti. Yıldırım, "30 konutluk bir binayı 20 konuta düşürdüğünüzde 10 vatandaş sokakta mı kalacak? Eski binalar dönüşmüyor. Belediyeler ve merkezi yönetim, insan hayatı söz konusu olduğu için, yüzde yüz mutabakatla ortak kararlar alabilir" diye konuştu.İzmir'de yeni yönetmeliklere uygun bina inşa etmek için boş arsa bulamadığını anlatan Yıldırım şöyle devam etti: "İMDER Başkanı olarak İzmir içinde arsa bulamıyorum. Seçimlerden önce Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni imar adalarının açılacağını söylemişti. İzmir Körfezi'ni bir hilal şeklinde düşünürseniz nüfusun yüzde 80'i bu bölgede. Bazı gecekondularda 50-60 yıldır ikamet ediliyor. Park, okul, hastane gibi yerler ayrılıp bir planlama yapmak çok zor değil. Şehrin bazı bölgelerindeki trafik ve alt yapı yükünü başka bölgelere çekebiliriz. Şehri yavaş yavaş planlayarak yapılaşmayı sürdürürüz. Uzun yıllardır bu şekilde devam ediyor. Cennetçeşme'de, belki de 10 yıldır gecekondu ve kentsel dönüşüm konuşuluyor. Bir işe başlamadan önce planlama yapılmalı. Hemen kazmayı vurup, başlayamazsınız. Daha ortada hiçbir planlama yok. Gültepe'de lokal bir düzenleme oldu. Eski gecekondular yıkılıp yerine yeni binalar yapıldığında orasının silueti değişecek. Türkiye'nin en çok gecekondu olan şehrinden bahsediyoruz. Limontepe, Cennetçeşme, Cumhuriyet Mahallesi, Ballıkuyu, Çimentepe, Kadifekale, Gültepe her taraf gecekondu dolu."'BİR SONRAKİ DEPREM İZMİR'DE ENKAZ BIRAKIR'İzmirli müteahhitler olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden İslam Yıldırım, kentteki bozuk yapılaşmanın kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. 6306 sayılı yasanın riskli binalarda oturan vatandaşlara gerekli kolaylıkları sağladığını belirten Yıldırım, vatandaşların binaların yapımı sırasında 18 ay kira yardımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taşınma desteğinden faydalanabildiğini kaydetti. Kanunda bir eksiklik bulunmadığının altını çizen Yıldırım şunları söyledi:

"İzmir'e nereden girerseniz girin gecekonduyla karşılaşırsınız. Bu bizi üzüyor. 1950- 1960 yılları arasında Anadolu'dan büyükşehirlere göç oldu. Vatandaşlar başlarını sokmak için gecekondular yaptı. Ama artık 2020 yılındayız. 21. yüzyılda bu görüntü bize yakışmıyor. Biz, İzmir'de iş yapıyoruz. Kentimizin bu kötü görüntüsünden kurtulması için elimizden ne geliyorsa yaparız. Ancak, bizim sivil toplum kuruluşu olarak kanun gücümüz yok. Hem yerel yöneticiler hem hükümet olarak İzmir'i dönüştürmemiz elzemdir. Yeşildere'den aracınızla geçtiğinizde o gecekonduların görüntüsü kimi memnun ediyor? Evlerin dış cephesini pastel renklerle boyamak ne kadar rasyonel bir çözüm? Biz yenisini yapalım, vatandaşlar sağlıklı konutlarda otursunlar. Önlem alınmazsa, bir sonraki deprem İzmir'de enkaz bırakır."


- İzmir
Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti
Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti
Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti
Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti

Yönetim Kurulu, Deprem, İslam, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu 4 çocuk babası çaycı, kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi         
07:28
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler         
00:27
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir         
19:47
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 08:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müteahhitler İzmir'deki gecekondulara dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei