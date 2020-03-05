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Müteahhitler mevzuatta değişiklik istiyor
1 saat önce
TMB Başkanı Yenigün, yurt dışında üstlenilen projelerde ilgili ülke ile Türkiye'deki mevzuattaki mükerrerlik kaynaklı, iş bittikten yıllar sonra büyük tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
TMB Başkanı Yenigün, yurt dışında üstlenilen projelerde ilgili ülke ile Türkiye'deki mevzuattaki mükerrerlik kaynaklı, iş bittikten yıllar sonra büyük tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03
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