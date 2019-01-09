Müteahhitler Tever'e gitti

İl Başkanı Tever "Telefonum 24 saat sizlere açık hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapacağız" dedi

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Sakarya'nın daha çok hizmet alması daha modern bir kent olması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran İl Başkanı Yunus Tever "Telefonum sizlere 7/24 açık. Her dönem olduğu gibi vatan-millet için çalışan sizlerle birlikte olacağız.Ortak paydamız Sakarya, ortak paydamız Türkiye.Şehrimiz için, ülkemiz için güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi

Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, sektörün sorunlarını bilen, iş dünyasının içinden bir ismin göreve gelmesinin ekonomi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Bizler geçmişte olduğu gibi bu dönemde de şehrimiz, ülkemiz için birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Sorunlarımızın çözümü ve şehrimizde yapılacak yatırımlar noktasında yanımızda olacağınıza inancımız tam. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi