Müteahhitler Yöçeyder'i Ağırladı

Sakarya Müteahhitler Birliği, kısa adı YÖÇEYDER olan Yetim Öksüz Çocukları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yönetim ve üyelerini kahvaltıda ağırladı. Serdivan Picassu Cafe'de gerçekleşen kahvaltıya Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, birlik yönetimi ve üyeler katıldı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak programın açılışında kısa bir konuşma yaparak "Toplumsal olaylara, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden bir mesleğin mensubu olmaktan son derece memnunum. Bugün YÖÇEYDER ailesi misafirimiz. Yetim gülerse dünya güler felsefesiyle hareket edersek toplum daha mutlu olur. Burada bulunan herkes, hepimiz kardeşiz. Dertlerimizi, üzüntülerimizi, sevincimizi paylaşırsak birlik ve beraberliğimiz daha da pekişir. Davetimize icabet eden YÖÇEYDER ailesine, Sayın Kaymakamımız Yusuf Ziya Çelikkaya'ya teşekkür ederim" dedi.

YÖÇEYDER Başkanı Ali Türkoğlu her zaman yanlarında olan müteahhitler birliğine teşekkür ederek "Aynı şehirde yaşayıp aynı havayı teneffüs ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren organizasyon için teşekkür ederiz" dedi.