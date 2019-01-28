Son Dakika Haberleri: “Müteahhitler yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçti”

“Müteahhitler yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçti”

20 dakika önce

Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan İNTES Başkanı Celal Koloğlu, müteahhitlerin yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçtiğini belirterek, yurtdışında Türk işçisi istihdamı için radikal adımlar atılmasını talep etti.

“Müteahhitler yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçti”, System.String[]
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan İNTES Başkanı Celal Koloğlu, müteahhitlerin yurtdışında işçi çalıştırmaktan vazgeçtiğini belirterek, yurtdışında Türk işçisi istihdamı için radikal adımlar atılmasını talep etti. Koloğlu, fiyat farkı kararnamesinin de 2019 yılında güncellenmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 

Ankara, İşçi, Ekonomi
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