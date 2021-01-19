Müteahhitlerden yurt dışında 100 bin istihdam, yıllık 50 milyar dolarlık iş hedefi - Son Dakika

Müteahhitlerden yurt dışında 100 bin istihdam, yıllık 50 milyar dolarlık iş hedefi

19.01.2021 14:17
Müteahhitlerden yurt dışında 100 bin istihdam, yıllık 50 milyar dolarlık iş hedefi, System.String[]

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkeye sağladığı döviz girdisi kadar istihdama katkısıyla da ekonomiyi önemli ölçüde desteklediğini belirterek "Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında yaklaşık 35 binlere gerilemiş...

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkeye sağladığı döviz girdisi kadar istihdama katkısıyla da ekonomiyi önemli ölçüde desteklediğini belirterek "Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında yaklaşık 35 binlere gerilemiş olan Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkarabileceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Yenigün, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Birliğin merkezinde gerçekleştirilen "2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasında, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birliğin bu ay kuruluşunun 69. yılını kutlayacağını belirten Yenigün, kendilerini müteahhitlik hizmetlerinin mutfağı olarak gördüklerini söyledi.

Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra faaliyet gösterilen riskli coğrafyalarda çok çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek bu ay Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını anımsattı ve bu konuda verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Salgın nedeniyle 2020'de belirlenen hedeflere ulaşılamadığını, bu yıl içinse tekrar 20 milyar dolarlık seviyeyi yakalama gayretinde olacaklarını ifade eden Yenigün, "Finansman temini konusunda somut gelişmeler olması halinde bu seviyeyi de aşabileceğimize inanıyoruz. Sonraki yıllara ilişkin orta vadeli hedefimiz ise yılda 50 milyar dolar tutarında yeni iş üstlenmek olacak." diye konuştu.

Son dönemde Avrupa'da da önemli ölçekte projeler üstlendiklerini, ABD, Kanada, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerini de potansiyel pazarlar olarak yakından izlediklerini aktaran Yenigün, salgınının yarattığı kriz ortamında sektör olarak tüm zorluklara rağmen yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını yaptıklarını dile getirdi.

Yenigün, hükümetin de desteğiyle geleneksel pazarlardaki sorunların çözümü için çabalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek, en büyük motivasyonumuzu oluşturuyor. Sektörün ilk ve en büyük üçüncü pazarı olan Libya'daki sorunlarımızın çözüm süreci halen devam etmektedir. Sayın Bakanımıza bu konudaki kıymetli destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini artık tamamlamak arzusunda. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilileri de yeni projelerde de bizimle çalışmak istediklerini her fırsatta belirtmektedirler."

Körfez bölgesinde, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde müteahhitlerin sorunlarının arttığını aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerde maruz kaldığımız haksız uygulamanın giderilmesi gerekiyor. Siyasetten etkilenen sektörümüzün maruz kaldığı sorunların giderilmesi için hükümetimizin desteğine ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamakta yarar görüyorum. Suudi Arabistan'dan 2018'de 3 milyar dolarlık, 2019'da 500 milyon dolarlık, geçen yıl ise 20 milyon dolarlık iş aldık. Bu, tamamen siyasi olarak bize bakış açılarından kaynaklanıyor. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Körfez ülkelerinde önümüzdeki yıl içerisinde toplam 100 milyar dolar tutarında projenin ihale edileceği yönünde yapılmış çalışmalar varken bizim siyaset dahil her türlü enstrümanı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yenigün, lider konumdaki pazarları Rusya'nın, gelecek dönemde de yeni projelerle müteahhitlik hizmetlerine katkı vermeyi sürdürmesini beklediklerini, ayrıca Azerbaycan ile inşaat alanındaki mevcut iş birliğinin Dağlık Karabağ'daki yaraların sarılması sürecinde de gelişerek artacağına inandıklarını söyledi.

"İstihdama katkı"

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülkeye sağladığı döviz girdisi kadar istihdama katkısıyla da ekonomiyi önemli ölçüde desteklediğini ifade eden Yenigün, "Salgınla birlikte adeta duran turizm gelirleri dikkate alındığında, sektörümüzün hizmet ve mal ihracatıyla ekonomimize sağladığı katkının önemi daha açık olarak görülmektedir. Yapıcı adımlar atılması halinde yurt dışında yaklaşık 35 binlere gerilemiş olan Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkarabileceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde elde edilen referanslara vurgu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker de Türk müteahhitlik sektörünü dünya pazarında yıllardır üst sıralarda görmenin gurur verici olduğunu vurguladı.

Aker, 2020 sonu itibarıyla 124 ülkede 2 bin 197 projede, planlamadan inşaat kontrolü ve işletmeye alma gibi çeşitli aşamalarda, her coğrafyada, her koşulda toplam 2,6 milyar dolar tutarında hizmet sağlamış olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Birlik firmalarının ülkedeki birçok alandaki proje çeşitliği ve imkanları nedeniyle çok şanslı olduğunun altını çizen Aker, "Yurt içinde elde ettiğimiz bu referanslarla, yurt dışında teknik kalite safhasında yabancı menşeli çok büyük ABD ve Avrupa firmalarının önüne geçebiliyoruz ve bu bize de teknik puan yönünden çok büyük avantaj sağlıyor." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mithat Yenigün, Döviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müteahhitlerden yurt dışında 100 bin istihdam, yıllık 50 milyar dolarlık iş hedefi - Son Dakika


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