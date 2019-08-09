Müteahhitlere sevindirici haber
1 saat önce
Kamu İhale Kurumu'ndan kamu müteahhitlerine sevindirici haber geldi.
Kamu İhale Kurumu
'ndan kamu müteahhitlerine sevindirici haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kamu kaynaklı gecikmelerde müteahhitlere fiyat farkı ödemesi yapılması kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:30
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