Son Dakika Haberleri: Müteahhitlere sevindirici haber
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Müteahhitlere sevindirici haber

1 saat önce

Kamu İhale Kurumu'ndan kamu müteahhitlerine sevindirici haber geldi.

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Kamu İhale Kurumu'ndan kamu müteahhitlerine sevindirici haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kamu kaynaklı gecikmelerde müteahhitlere fiyat farkı ödemesi yapılması kabul edildi.
Kamu İhale Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:30 
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