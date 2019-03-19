“Müteahhitlerimizi yerli ürünlere teşvik ediyoruz”
2 saat önce
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD), 2019 yılının ilk Sanayici-Müteahhit Buluşmasını gerçekleştirdi.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD), 2019 yılının ilk Sanayici-Müteahhit Buluşmasını gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:10
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