Son Dakika Haberleri: “Müteahhitlerimizi yerli ürünlere teşvik ediyoruz”

“Müteahhitlerimizi yerli ürünlere teşvik ediyoruz”

2 saat önce

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD), 2019 yılının ilk Sanayici-Müteahhit Buluşmasını gerçekleştirdi.

“Müteahhitlerimizi yerli ürünlere teşvik ediyoruz”, System.String[]
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD), 2019 yılının ilk Sanayici-Müteahhit Buluşmasını gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:10 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı! Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 18:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Müteahhitlerimizi yerli ürünlere teşvik ediyoruz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]