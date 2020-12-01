Müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu - Son Dakika

NİĞDE'de müteahhitlik yapan inşaat mühendisi Yaşar Kopan (51), hobi olarak başladığı büyükbaş hayvancılıkta Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı 3 milyon 600 bin TL destek ile 5 bin büyükbaş hayvan alıp, 5 bin dekar arazide hayvan çiftliği kurdu.

Niğde'de uzun yıllar müteahhitlik yapan inşaat mühendisi Yaşar Kopan, hobi olarak başladığı hayvancılıkta işini büyütmek için bir süre önce mesleğini bıraktı. Projelerini bitirdikten sonra çiftlik kuran Kopan, kademeli olarak hayvanlarının sayısını artırdı. Hazırladığı 6 milyon 500 bin TL yatırım için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 3,6 milyon TL hibe desteği alan Kopan, 5 bin dekar arazide hem yem üretimi yapıp hem de 5 bin büyükbaş besleyerek, 100 kişiye istihdam sağlamaya başladı.

İşletmesinde hayvanlara yem üretmek için yem fabrikası ve silolar kurduğunu da belirten Kopan, "İktisat mastırı eğitimimde öğrendiğim çok önemli bir kavram var. Bir işletmenin, bir ülkenin, bir şirketin en önemli değerlerini sıralarken önce işletme sermayesi dersiniz. Sonra, yeriniz varsa, ekipman ve alet dersiniz ama benim için birinci sırada ve en önemlisi olan insan kaynaklarınızdır. Bu işe başladığımda 300 büyükbaş hayvanım vardı. Zaman içerisinde 500'e, 1000'e derken 5 bin büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Nihai hedefimiz 10 bin büyükbaş hayvan yapmak ve kendi kesimhanesini, kendi entegre et tesisini kurarak Türkiye 'ye örnek bir işletme olma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.'NİĞDE KIRSAL KALKINMADA BİRİNCİ İL'

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise Niğde'nin her zaman üreten bir kent olduğunu bildirdi. Kentin, kırsal kalkınmada Türkiye birincisi olduğuna vurgu yapan Asım Baş, "Hedefimiz Niğde'nin üretimden sonraki işleme dediğimiz kısmında alt yapı eksikliklerini gidermek. 3- 4 yıldır bunun üzerinde çalışmalarımız oldu, bakanlığımızın da ciddi destekleri oldu. Niğde 6.8 milyar TL ile tarımsal hasılada 4'üncü olan bir il. Hedefimizi Niğde'yi üretimde birinci sıraya getirmektir. Niğde hem tarımsal üretimde hem de bitkisel üretimde Türkiye'nin öncü ve önce gelen illerinden bir tanesidir. Şu anda bakanlığımızın destekleriyle kurulan işletme Türkiye'nin en büyük işletmesi olmaya aday işletmelerden bir tanesidir. İleride Türkiye'nin en iyi işletmesi olabilecek şekildedir. Kapasitesi, hem bilgi birikimi hem de tecrübesiyle en iyi işletme olma yolundadır" diye konuştu.