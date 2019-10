Müteannis #1

Geçen hafta







ATP Basel







Roger Federer, kendi evi Basel’de 15. kez finale yükselip 10. kez mutlu sona ulaştı. Finaldeki rakibi kendisinden 18 yaş küçük olan Tazmanya Şeytanı Alex de Minaur’du. Federer 2006’da ilk kez şampiyonluk yaşadığından beridir Basel’de her katılışında final yapmış. 24 maçtır da evinde bileği bükülmüyor. Tabii bunun bir dolu nedeni var. Zemin, Federer’in talebine uygun olarak çok hızlı evvela. Her gün değil gün aşırı oynaması, hafta içi seanslarının yerel saat 19’a sabitlenmesi ve elbette muhteşem seyirciyle bütünleşmesi, rakipler için maestroyu deplasmanda yenmeyi çok zor hâle getiriyor. Bir başka dipnot: Federer, bu sezon içinde Halle çiminde de 10. kez kazanmıştı ve iki farklı zeminde 10 veya daha üstü şampiyonluk yaşayan tarihteki ilk oyuncu oldu. Sezondaki dördüncü finalini oynayan De Minaur da ilk 20’ye girerek büyük hamle yapmış oldu. Lleyton Hewitt – David Ferrer kırması bu çocuğu önümüzdeki 15 yıl çok fazla maç kazanırken göreceğiz. Ama güzel ama çirkin.





ATP Viyana





Viyana’nın eski Türkçe’deki ismi Beç’tir. Ek bilgi olsun. ATP Beç? Ehh, alternatif olarak köşede dursun. Turnuvaya gelecek olursak, burada da öz evlat Dominic Thiem’in hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gördük. 10 senedir Viyana’da raket sallayan Thiem daha önce yarı final dahi görememişti çünkü. Domi’nin ne denli toprakçı olduğunu bilenler, Diego Schwartzman’a karşı finalde aldığı son puanın ardından neden slam kazanmışçasına yere kapandığını anlıyordur. Neticede 250’lik Kitzbühel’de oynamak için 2020 Tokyo’ya katılmayacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Pekin’de de çok iyi görüntü verip şampiyon olan Thiem, sezonun son bölümündeki en formda oyuncu belki de. Bu sezon beşinci kez ATP zaferi elde edip bu alanda da başa geçti. Salondaki bu formunu Londra’da da sürdürebilecek mi bakalım.





WTA Zhuhai Elıte Trophy





Bu turnuvanın adı Elite Trophy ama sanırım daha yaygın kabulu Yavru Masters. Yanlış olmasın, üçerli dört gruptan müteşekkil bu organizasyonda, başta Madison Keys, Elise Mertens, Kiki Bertens, Donna Vekic olmak üzere hayli iyi oyuncular vardı. Ama grubunu birinci bitirmesi beklenen oyunculardan sadece Kiki Bertens bunu başardı. Keys yine şaşırtmayarak round robin’de elendi. Karolina Muchova benim beğendiğim bir oyuncu, onun performansı dikkat çekti. Ama yarı finalde, Çin’i ayrı seven Aryna Sabalenka’ya zorlu iki sette mağlup oldu. Sabalenka herhalde tüm sezon Çin’de oynansa gık demez. Finalde de Bertens’i devirerek 2019’da Çin topraklarındaki üçüncü birinciliğini aldı, Wuhan ve Shenzhen’den sonra. Belki de en ihtiyacı olan oyuncu oydu demek doğru olacaktır. Bomba gibi bir kariyer başlangıcının ardından bir anda iniş yaşamıştı. Sezonu 14 numarada ve moralli kapatıyor. WTA havuzunda katkısı yüksek olan bir oyuncu, hem tenisi hem de savaşçı kimliğiyle. Hayırlı olsun diyelim.













Bu hafta







WTA Finalleri





Tanıtıma hacet yok, sezonun en iyi sekiz oyuncusu toplaşıyor. İkramiye toplamı dudak uçuklatan cinsten: 14 milyon dolar. Eğer bir oyuncu her maçını kazanarak şampiyon olursa tam tamına 4.750.000 doları banka hesabında görecek. Wimbledon bu sene tekler şampiyonlarına üç, US Open ise 3,8 milyon ödedi. ATP Finalleri şampiyonu ise, sıkı durun, “sadece” 2,7 milyon alıyor. Çin marketi tabii burada en büyük faktör konumunda. Turnuva Shenzhen’de yapılıyor. Zhuhai’deki Yavru Masters ve Shenzhen’deki Esas Masters ile WTA, global ekonominin yeni süper gücü Çin’in kaymağını en iyi şekilde yiyen organizasyonlardan biri. WTA Masters’ın hatıra fotoğrafı hep ikoniktir. Biraz da moda girer işin içine. Twitter’dan yaptığım nabız ölçümünde herkesin aynı noktada, infial noktasında birleştiğini gördüm. Gerçeten hayreti mucip bir kare. Şuraya bırakıyorum.





Kırmızı Grup: Ash Barty – Naomi Osaka – Petra Kvitova – Belinda Bencic



Mor Grup: Karolina Pliskova – Bianca Andreescu – Simona Halep – Elina Svitolina







ATP Paris





Roland Garros’tan beş ay sonra Fransa’nın başkentini sezonun son Masters 1000’i için ziyaret ederiz. Bilhassa Londra yarışı için karmaşık hesaplar var. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev de oynayacak. Federer de vardı ama Basel sonrası çekilmiş. İzleyip göreceğiz.





Magazin





Bu yılın büyük sansasyonu Matteo Berrettini, ilk 10’a giren tarihteki dördüncü İtalyan oldu. Nick Kyrgios’un eski kız arkadaşı Ajla Tomljanovic ile beraberler US Open’dan beridir, Viyana’da da tam olarak ifşa oldular artık. 2020 Avustralya Açık Dördüncü Tur Berrettini – Kyrgios maçı ne hoş olmaz mı şimdi?