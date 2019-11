Müteannis #2

Geçen hafta







ATP Paris





Paris Masters başlarken en önemli nokta, ATP Sezon Sonu finallerine gidecek son iki oyuncunun kim olacağıydı. Beklendiği üzere son şampiyon Sascha Zverev ve İtalyan Matteo Berrettini biletleri cebe koydular. Zverev zaten çok yakındı da Berrettini ve Gael Monfils arasındaki yarış tam anlamıyla nefes kesti. Monfils’in Denis Shapovalov’a yenilmesiyle Londra kadrosu da belirlenmiş oldu. Berrettini ile beraber 41 yıl sonra sezonun en iyi sekiz oyuncusundan biri İtalya’dan çıktı. 1978’de Corrado Barazzutti çizmeyi aşmış daha önce. Bence güzel de oldu. Berrettini hem oyun tarzı, hem aurası hem de genç olmasıyla Masters’a daha fazla katkı sunacaktır. Ha, Monfils gitse kötü mü olurdu? Asla. LaMonf’a laf eden çarpılır. Gerçi Viyana’da Dennis Novak, Monfils’e kaybettikten sonra onu sürekli sakatlık numarası yapmakla itham etmişti ama olsun varsın. Sırf bu yıl US Open’daki 360’lık smacı yeter.



Neyse, Paris’ten uzaklaşmayalım. Sezon biterken şöyle son bir Novak Djokovic - Rafael Nadal piizi hayal ettik ama Nadal’ın yarı final maçı öncesi ısınmada sakatlanması limon sıktı buna. Halbuki Djokovic kendi üzerine düşeni yapmış ve Grigor Dimitrov’u yenerek gelmesi gereken yere ulaşmıştı. Rafa son iki aydır tam bir “buzzkill”. Türkçesi ne olur bunun? Sözlüklerde “oyunbozan” diye verilmiş ama karşılamıyor tam. “Hazküş” benim önerim. Hazküş Rafa, Laver Kupası’nda da Federer ile oynayacağı çiftlerden son saniyede çekilmişti, öyle dımdızlak bırakıp bizi. Kendi iyi olsun da n’apalım, daha izleteceği çok iyi maç var bize. Londra’da oynamasıyla ilgili ekibi umutlu. Perşembe günü servis atmaya başlayacak, idman yapacak, pazartesi günü de maç oynayacak duruma gelecek güya. Plan bu. İnşallah diyelim. Rafa’nın yokluğunda Shapovalov kolay av oldu finalde Novak’a. Djoker beşinci kez Paris Masters’ı kazanırken Masters 1000 çetelesini de 34’e taşıdı. Nadal’ın rekorundan bir eksik Nole.





WTA Sezon Sonu Finalleri





Şimdi evvela bu turnuvanın zemininden başlamak gereği var. Oyuncular aşırı yavaş olduğunu söylüyor. Zaten 10 aydır yıpranmış, tarumar olmuş vücutları böyle bir bataklığa vurmak aşırı derecede kötü karar. Nitekim Naomi Osaka bir, Biamca Andreescu ise iki maç sonunda sakatlıkları yüzünden turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Onların yerine Kiki Bertens ve Sofia Kenin alternatif olarak gruplara dahil oldu. Bertens de Bencic’e karşı virütik enfeksiyondan dolayı çekildi. Yetmedi, Belinda Bencic de yine sakatlık yüzünden yarı finaldeki Elina Svitolina maçını tamamlayamadı. Ben zaman zaman, bu sezon sonu finalleri hem erkekler hem de kadınlarda, acaba bir sonraki sezonun başında mı oynansa” diye düşünürüm. Futboldaki Avrupa kupaları mantığı gibi bir bakıma. Çünkü en başta da dediğim gibi, oyuncuların büyük bölümünün posası çıkmış oluyor kasım ayına gelindiğinde. Masters’a gelebilmek için son haftalara kadar puan kovalayanların zaten dermanı hiç kalmıyor neredeyse. Hem parası hem prestiji çok yüksek buraların, doğru. Ve oyuncuların gelebilmek için canlarını dişlerine takmaları da gayet doğal. Ama oynayamadıktan sonra anlamı ne? Osaka ve Andreescu çekildi, grubun ortasından alternatif oyuncu girdi tek maç oynadı, iş çorbaya döndü, ben ne anladım bundan? Halbuki gitse Dominik’te Fiji’de tatilini yapsa, fiziksel hazırlığını yapsa hepsi, sezon başı gelseler adeta bir yeni sezon açılışı gibi şölen havasında Masters’ı oynasalar. Erkekler ve kadınlar beraber, aynı yerde. Avustralya Açık da iki hafta öteye atılsa, o kavurucu sıcaklardan biraz uzaklaşılsa. Win-win olmaz mı? Hatta win-win-win-win. Herkes kazanır bu işten.



Finalde geçen senenin şampiyonu Svitolina ve Ash Barty buluştu. Barty üstün oyunuyla kazanarak hem ilk kez Masters kazandı, hem sezonu bir numarada bitirdi hem de bir turnuvadan bir tenis oyuncusunun kazandığı en büyük parayı cebe koydu: 4,42 milyon dolar. Para Avustraya doları olarak ise 6.4 milyon yapıyormuş. Tabii dış müdahalelere açık olan Ozi Doları olarak o para yatmasın yastık altında. Melbourne’de Sydney’de dükkan, daire neyin alacaktır Ash. Yok yok, çok daha güzel bir iş yapmış. Avustralya Hayvanları Koruma Derneği için bir sürü şey almış internetten, turnuva esnasında. Oraya malzeme ve kaynak yardımı yapıyormuş. Gel de sevme bu kızı şimdi.



Roland Garros ve Masters’ı kazandığı bu sezonu birinci bitirerek, sezon kapanışında bu noktada olan tarihteki ilk Avustralyalı da oldu kendileri. 1973’ten beri resmi liste tutulduğunu düşündüğümüzde, Avustralya gibi tenisi var eden ülkelerden birinden, kamyonla efsane oyuncu çıkarmış böylesi bir yerden bir numara çıkmaması çok absürd geldi bana. Şimdi iki ay sonra Avustralya Açık’taki partiyi düşünebiliyor musunuz? Uzun süre sonra bu kadar iddialı bir oyuncu buldular. 2012’de Samantha Stosur, son US Open şampiyonu olarak gelmişti de onun kendi topraklarında başarıyla o kadar ilişkisi olmadı ki, onu sayamıyorum.





Haftanın Sözü







"Uzun sezonun ardından hepimiz yorgunuz. Bu zeminde puanlar için ekstra efor sarfetmemiz gerekiyor. Sezonun sonunda bu kadar yavaş bir kortta oynamak kesinlikle ideal değil."



SIMONA HALEP







Bu hafta





Bu hafta en üst seviye tenisteki tek turnuva gençlerin Masters’ı, resmi adıyla ATP NextGen Finalleri. Turnuva yine Milano’da yapılıyor, açıkçası gümbür gümbür bir kadro yok. Hani ne bileyim Stefanos Tsitsipas’lı, Andrey Rublev’li, Daniil Medvedev’li kadrolardan sonra şimdiki gençler çok havai geldi.



En büyük favori olarak bu yıl üç kupa kazanan ve son olarak Basel’de finalde Federer’e kaybedeb Alex De Minaur öne çıkıyor. Jannik Sinner en dikkatle takip edeceğim isimlerden olacak. Frances Tiafoe’da da bir toparlanma seziyorum ben, onu da mercek altında tutacağım. ATP NextGen’de maçlar beş set üstünden oynanıyor ama sette dört oyun kazanmak yeterli. Bir de Ad sistemi yok, yani beraberede bir sonraki puanı alan oyunu kazanmış oluyor. Bunlar elbette bir takım testler. Serviste net kuralının olmaması da geçen senelerde deneniyordu ama bu yıl kaldırıldı. Çok sevilmedi o iş tenis dünyasında.





Gelecek hafta







ATP Sezon Sonu Finalleri





o2’nin büyülü atmosferinde, içerisinin Şampiyonlar Ligi gibi olacağı kesin yine. WTA Finalleri için yazdıklarım elbette burada da geçerli. Oyuncuların hepsi %100 değil. Nadal’ın durumu şüpheli. Novak Paris’te kazanırken hastaydı. Berrettini son haftalarda çok fazla tenis oynadı. Medvedev zaten çılgın bir tempoda yazdan beridir, biraz mola vermeye çalıştı son haftalarda ama kurtaracak mı, göreceğiz. Paris’teki erken Jérémy Chardy yenilgisi hayırlı oldu. Yine de kadro nefis, formlar yüksek. Sonbaharda Dominic Thiem’in çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Pekin ve Viyana’yı kazandı. Zverev, Laver Cup ile moral buldu ve fena gelmiyor. Tsitsipas yazın yaşadığı krizi atlattı. Federer Basel’de kazanırken şov yaptı. Novak bildiğimiz gibi. Sakatlık olmazsa ateşbâr bir turnuva yaşayacağımızı düşünüyorum.





Magazin





Simona Halep, milyarder sevgilisi Toni Iuruc ile evlenme yoluna girmiş. Iuruc’un Romanya’da altı tane şirketi varmış ve kısa süre önce Simona’yı babasından Allah’ın emriyle istetmiş. Baba Halep Çocuklar anlaştıysa bize mutluluk dilemek düşer. diyerek izdivaca razı olmuş ancak bir şartla. Düğün gelecek sene US Open sonrası olacak. Zira Halep’in seneye tüm Slam’lerde kazanma şansı olduğunu düşünüyor aile. Haksız da değiller tabii. Son detay, Halep ile evlenirse, bu Tonı Iuruc’un üçüncü evliliği olacakmış.



Bir diğer evlilik haberi de Nicole Gibbs’ten. Dünya 122 numarası, Cadılar Bayramı’nda nişanlısı Jack Brody ile dünya evine girdi. E haliyle kostümler de biraz ilginç olmuş. Halloween kostümü olarak gelinbaşı ? Bir yastıkta trick-or-treat etsinler.



Tecrübeli WTA hakemi Mariana Alves, WTA Sezon Sonu Finalleri final maçıyla düdüğünü astı. Önemli hatalar yaptığı bazı maçlar olsa da tenisseverler kendisini, oyuncunun 2018 Roma’daki son maçının ardından Roberta Vinci ile verdiği şu kareyle hatırlayacak diye ümit ediyorum. Bundan sonra süpervizörlük yapacak WTA’de. Bahtı açık olsun.