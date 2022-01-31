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MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

31.01.2022 14:27

TEDAVİ gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TEDAVİ gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Birçok ülkede konferanslar veren ve 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç ederek Türk vatandaşlığı alan Cevdet Said'in cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Çerkes vatandaşı katıldı. Said'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Üsküdar, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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