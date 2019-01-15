Son Dakika Haberleri: Mutemedin Maaş Oyunu Ortaya Çıktı

Mutemedin Maaş Oyunu Ortaya Çıktı

1 saat önce

DENİZLİ Adliyesi'nde görevi mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı.

Mutemedin Maaş Oyunu Ortaya Çıktı, System.String[]
DENİZLİ Adliyesi'nde görevi mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla çalıştığı adliyede gözaltına alınan Yasin Ö.'nün, bu şekilde 3 yılda devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı anlaşıldı.

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, maaşının diğer memurlara göre fazla olması, bir personelin dikkatini çekti. Bunun üzerine durum, dün Başsavcılığa bildirildi. Yapılan soruşturmada, Yasin Ö.'nün sahte evrak düzenleyip, hak etmediği halde 3 yıl önce memurluk kademesini yükseltip, maaşını artırdığı tespit edildi. Yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı belirlenen Yasin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:05 Kaynak: DHA

Denizli Adliyesi, Denizli, Güncel
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