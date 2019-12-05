Mutemedin rüşvet olarak

Gaziantep Adliyesine malzeme alımı sırasında usulsüz işlemler yapılarak zimmete para geçirme ve rüşvet alıp verme gibi çeşitli suçları işledikleri ileri sürülen bir mutemedin de arasında olduğu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Kangal köpeği yavrusunun rüşvet amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Gaziantep Adliyesi İdari İşler Müdürlüğünde görevli mutemet M.Y.Ç'nin görevden alınıp yerine başka bir personelin atanmasının ardından hesaplarda detaylı inceleme yapıldı. İncelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma safhasında eski mutemet M.Y.Ç, bilgisayar malzemesi satışı yapan firmanın sahibi U.İ. ile Ş.K. ve İ.K. tutuklandı, İdari İşler Müdürü H.D. ve zabıt katibi H.P. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırladığı iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

18 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede M.Y.Ç. hakkında "zincirleme olarak rüşvet almak ve vermek", "zincirleme olarak zimmet ve zimmet suçuna yardım etme", "müteselsilen bilişim sistemine veri yerleştirme", "denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak" ve "müteselsilen özel belgede sahtecilik" suçlarından 68 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan, diğer sanıklar U.İ'nin "nitelikli zimmet" ve "zincirleme olarak rüşvet almak ve vermek" suçlarından 21 yıla kadar, İ.K'nin "nitelikli zimmet" suçundan 18 yıla kadar, Ş.K'nin "zimmet" suçundan 12 yıla kadar, H.D'nin "müteselsilen bilişim sistemine veri yerleştirme" ve "denetim görevini ihmal ederek zimmete neden olmak" suçlarından 7,5 yıla kadar, H.P'nin ise "müteselsilen bilişim sistemine veri yerleştirme" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Rüşvet olarak "Kangal köpeği" aldığı iddiası

Usulsüz işlemlerin detaylı anlatıldığı iddianamede, eski mutemet tutuklu sanık M.Y.Ç'nin Başsavcılık tarafından hazırlanan ıslak imzalı ödeme emri belgelerini bankaya göndermek yerine "toner" ve "hard disk" gibi farklı malzemeler de ekleyerek hazırladığı yeni sahte ödeme emirlerini kendi kişisel mail hesabından bankaya gönderdiği belirtildi.

Bu şekilde, M.Y.Ç'nin bilgisayar firması sahibi diğer sanık U.İ'ye yüksek miktarda ödeme yapılmasını sağladığı iddiasına yer verilen iddianamede, U.İ'nin de adliyenin ihtiyaçlarının kendi firmasından alınması için M.Y.Ç'ye her ay düzenli olarak 2-3 bin lira rüşvet verdiği öne sürüldü.

İddianamede, U.İ. tarafından sanık M.Y.Ç'ye en son olarak da 5 bin lira ile Kangal köpeği yavrusu verildiği, her iki sanığın bu şekilde "müteselsilen rüşvet almak ve vermek" suçlarını işledikleri bilgisi yer aldı.

Usulsüz işlemler 1 milyon 598 bin lira zarara yol açtı

İddianamede, bilgisayar firmasından 4 yılda yaklaşık 2 milyon 548 bin lira tutarında alım yapıldığı ancak tutanaklara göre adliye kalemlerine teslim edilen muhtelif malzeme tutarı toplamının 1 milyon 283 bin lira olduğu anlatıldı.

M.Y.Ç'nin, sahte ödeme emri belgeleriyle diğer sanık Ş.K'ye de yaklaşık 30 ayrı işlemde farklı meblağlarda banka tarafından toplam 274 bin lira fazla tutarda haksız ödeme yapılmasını sağladığı ve bu parayı diğer şüpheli İ.K. ile aralarında paylaşarak zimmet suçunu işlediği kaydedildi.

Bunların yanı sıra usulsüz olduğu belirtilen başka işlemler hakkında da bilgilerin yer aldığı iddianamede, usulsüz işlemler nedeniyle toplamda 1 milyon 598 bin lira kamunun zararına sebebiyet verildiği bildirildi.

İddianamede, sanık M.Y.Ç'nin zimmetin açığa çıkmasını engellemeye yönelik hileli davranışlarda da bulunduğu belirtilerek, "Şüphelilerin işlemiş olduğu eylemlerin sabit olduğu ve haklarında kamu davası açılmasına gerek bulunduğu tüm tahkikat evrakı kapsamından anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.