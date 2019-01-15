Son Dakika Haberleri: Mutemetin Sahte Evrakla Maaşını Artırdığı İddiası

Mutemetin Sahte Evrakla Maaşını Artırdığı İddiası

2 saat önce

Denizli'de adliyede görevli mutemet sahte evrak ile memurluk derecesini yükselterek maaşını artırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mutemetin Sahte Evrakla Maaşını Artırdığı İddiası, System.String[]
Denizli'de adliyede görevli mutemet sahte evrak ile memurluk derecesini yükselterek maaşını artırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, adliyede maaş bordrolarını düzenlemekte görevli mutemet Yasin Ö'nün sahte evrak düzenleyerek kendi maaşını arttırdığı tespit edildi.

Mutemet Yasin Ö'nün bu şekilde 3 yıl devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazladan maaş aldığı belirlendi.


Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Yasin Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:46 Kaynak: AA

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