Mutemetin Sahte Evrakla Maaşını Artırdığı İddiası
2 saat önce
Denizli'de adliyede görevli mutemet sahte evrak ile memurluk derecesini yükselterek maaşını artırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Denizli
'de adliyede görevli mutemet sahte evrak ile memurluk derecesini yükselterek maaşını artırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, adliyede maaş bordrolarını düzenlemekte görevli mutemet Yasin Ö'nün sahte evrak düzenleyerek kendi maaşını arttırdığı tespit edildi.
Mutemet Yasin Ö'nün bu şekilde 3 yıl devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazladan maaş aldığı belirlendi.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Yasin Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:46 Kaynak: AA
Masaj Salonunda Çalışan Kadının Sevgilisi, Paylaşımıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı
Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı