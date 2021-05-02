Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor - Son Dakika

Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor

02.05.2021 16:36

Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Mahalleye yapılan yatırımın tutarı 24 milyon TL'ye ulaşırken, mahalle muhtarı Yaşar Mehmet İçigen de, "Cengiz Başkanımıza Mütevelli'ye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesinde devam eden çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mahallede 3 milyon TL'lik yatırımla 3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Hayata geçirilen çalışma ile Mütevelli'de aşırı yağışlarda taşkın riski ortadan kaldırılacak.

Mütevelli'ye tarihinin en büyük hizmeti

MASKİ, Mütevelli Mahallesinde ilk olarak 23 kilometrelik içme suyu hattını yeniledi. Çalışmaların devamında 1 adet içme suyu arıtma tesisi ve 1 adet içme suyu deposu inşa edildi. 22 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları tüm hızıyla devam eden mahallede altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından 175 bin metrekarelik üstyapı çalışması yapılacak.

"Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, "Mahallemizin aşağı bölümünde yağışlı havalarda su taşkınları yaşanabiliyordu. Bununla ilgili bir dilekçe verdik. Allah razı olsun Cengiz Başkanımız bizleri mahcup etmedi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına da başlandı. Cengiz Başkanımıza Mütevelli'ye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışmalardan memnunuz"

Mahalle esnafından Mustafa Yüyen, "Yağışlı havalarda su taşkınları oluyordu. Şimdi çalışmalar bitince her şey çok güzel olacak. Çalışmalardan memnunuz. Cengiz Başkana yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" derken, mahalle sakinlerinden Eşref Kaşlı da şunları söyledi: "Mahallemizde yapılan hizmetler sınırsız ve sonsuz. Herkes seferber oldu mahallemiz için. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor
Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Saruhanlı, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor         
18:38
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor         
17:09
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi Kısıtlamayı ihlal eden sürücü kendini ve arkadaşını araca kilitledi         
17:06
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış         
13:47
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 20:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mütevelli'de yağmur taşkın riski ortadan kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement