Mutfağa giren kadınlara keyifli eğitim

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyası kapsamında bir araya gelen ev kadınları, mutfak atölyesine katılarak en sevilen geleneksel yemeklerden biri olan keşkek pişirdi. Gıda israfını önlemek için yapılması gerekenlerle ilgili ipuçları alan kadınlar, hijyen koşullarında keyifle tadım yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 12 ev kadını gıda israfını önlemek için düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğine katılarak keşkek hazırladı. Konak Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, MasterChef yarışması ile tüm Türkiye tarafından tanınan, İzmirli şef Rıfat Yurttaş'ın anlatımı ile mutfağa giren kadınlar, özellikle gıda israfının evde tüketici seviyesinde nasıl azaltılacağı konusunda bilgi aldı. Konak Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, alışveriş yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve etiket okur yazarlığı gibi konularda katılımcılara bilgi verdiklerini söyledi.

'İHTİYAÇ KADAR ALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Bunu yaparken o aya özgü bir ürünü hazırlayarak keyifli bir çalışma ortamı sunmak istediklerini kaydeden Çifçi, "Bugün keşkek yapıyoruz. Bakliyatlar hem beslenmemizde hem de tarımsal ürün yelpazesinde önemli bir ürün. Gıda israfını önlemek sadece ürünün hazırlık aşamasında değil, akıllı alışverişle başlıyor. İhtiyacınız kadar almak çok önemli. Keşkek yöresel bir ürün ama aslında tüketici seviyesinde gıda israfını nasıl azaltılırız bunu öğreneceğiz" dedi.

'EKMEK, MEYVE VE SEBZE EN OK İSRAF EDİLEN ÜRÜNLER'

Gıdada en büyük kayıpların taze meyve sebze tüketiminde yaşandığını anlatan Çifçi, çabuk bozulan ürünlerin israfa neden olduğunu söyledi. Çifçi şöyle konuştu: "Meyve ve sebzeler çabuk bozuluyor. Dış yapraklarını yeterince kullanmadan çöpe atmak veya ihtiyaçtan fazlasını almak yapılan hatalardan biri. Ekmek de bizim en çok israf ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. İhtiyacımız olandan fazlasını alıyoruz ve tüketemediğimiz kısmı bayatlayınca maalesef atıyoruz. Halbuki bayatlamış ekmeği bile değerlendirebileceğimiz çok fazla ürün var. Bunlara da dikkat etmeliyiz. Her ay bu etkinliği aynı yerde, farklı kişilerle yapmaya devam edeceğiz."

HEM PİŞİRDİLER HEM ÖĞRENDİLER Aziziye Mahalle Muhtarı Özlem Kanmetin de etkinliğe 5 mahalle sakiniyle beraber geldiğini söyleyerek bir muhtar olarak böyle sosyal projelere önem verdiğini dile getirdi. Kadınların ilgisinin fazla olduğunu anlatan Kanmetin, "Dezavantajlı bir bölgenin muhtarıyım. Gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmalıyız. Doğru şekilde tüketim konusunda ne kadar fazla kişiyi bilgilendirirsek o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tür organizasyonlar daha sık olmalı. Bir ev kadını olarak doğru alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. Tüketebileceğimiz kadarını alıyorum. Kolay bozulabilenleri az almaya çalışıyorum. Gıda atmaya kesinlikle karşıyım. Mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyorum" dedi.

'BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİYİM, ÇOCUKLARIMA DA AYNISINI ÖĞRETİYORUM'Alsancak Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gülay Pekcan ise atölyeye 6 kişi katıldıklarını ve pandemi nedeniyle sayıyı sınırlı tuttuklarını ifade etti. 41 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Pekcan, israfa kesinlikle karşı olduğunu belirtip, "Önce hijyen paketleme ve ürünlerin korunması hakkında bilgi alacağız. Evimde yediğimiz kadar alıyorum. Gereksiz alışverişe karşıyım. Çocuklarıma da aynısını öğretiyorum. Ekmeği yiyeceğimiz kadar kesiyoruz. 3 günden sonra bir yemeği buzdolabında dahi olsa bırakmamayı çocuklarıma öğretiyorum. 3 günden sonra bozulmaya başlıyor çünkü. Elimden geldikçe hem saklama hem alışverişte ne kadar süresi kalmış içindeki katkı maddeleri nedir bunları okuyorum. Bilinçli bir tüketiciyim" diye konuştu.

'KLİMADAN AKAN SUYA BİLE DİKKAT EDİYORUM'Ev kadını Ezamet Akkaş (58) da şunları söyledi: "Her gün yemek yapıyorum. Yağına tuzuna dikkat ederim. Suyu da tasarruflu kullanıyorum. Klimadan akan suya bile dikkat ediyorum. Bayatlayan ekmekleri kuruturum. Soğanın yarısını yemeğe koyarsam yarısını salataya koyarım. Çöpe atmıyorum."

İlçe Tarım Müdürlüğü'nde teknik personel olarak çalışan gıda mühendisleri, atölyeye katılan ev kadınlarına, gıda etiket okuryazarlığı, son tüketim/tavsiye edilen tüketim tarihi farklılığı, gıdaların muhafaza koşullarında dikkat edilecek hususlar, organik ürün, akıllı alışveriş, evde organik gübre yapımı ve gıda israflarının tüketici boyutunda önlenmesi konusunda eğitim verdi.