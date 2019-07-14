Son Dakika Haberleri: Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

1 saat önce

Osmaniye'de bir evin mutfağına girerek tezgahın altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkararak doğaya saldı.

Osmaniye'de bir evin mutfağına girerek tezgahın altına saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkararak doğaya saldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Zeynel Kanat'a ait evin sakinleri, mutfakta bir yılan olduğunu görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
Mutfak tezgahının altına saklanan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın yerini tespit eden Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, ellerinde bulunan yakalama tasmasıyla yılanı yakalayıp bir torbanın içine koydu.
Daha sonra evde ayrılan ekipler, yılanı torbadan çıkarıp doğal ortamına bıraktı.
Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yolcu minübüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:37:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutfağa giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]