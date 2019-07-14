Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı
3 saat önce
OSMANİYE'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
OSMANİYE'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi
7659 Sokak'taki Zeynel Kanat'a ait eve yılan girdiği ihbarını alan Osmaniye
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekibi adrese gitti. Evin mutfağında tezgahın altına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu özel bir aparatla yakalanan yılan, bez torbaya konuldu. Ev sahiplerinde paniğe neden olan yılan, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alana bırakıldı. Zeynel Kara ve ailesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
- Osmaniye
Son Dakika! Yolcu minübüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor