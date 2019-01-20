Mutfağı Bırakan Kadınlar Siyasete Koşuyor
27 dakika önce
Burhaniye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtar adayları birer birer açıklanırken, kadın aday sayısındaki büyük artış dikkat çekiyor.
Burhaniye
'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtar adayları birer birer açıklanırken, kadın aday sayısındaki büyük artış dikkat çekiyor.
İlçede belediye başkan adaylarının belirlenmesinden sonra belediye meclis üyesi ve muhtar adayları da birer birer ortaya çıkarken, seçim stardı da verildi. Belediye başkan adayları ve muhtar adayları kapı kapı dolaşmaya başladı. Dün sebze pazarında buluşan Koca Cami Mahallesi muhtar adayı Emine Özavcı, Ören Mahallesi
muhtar adayı Leyla Küçükçetin ve Kızıklı Mahallesi muhtar adayı Berrin Satır ile Belediye Meclis adayı Nuran Sokur, birbirlerine başarı dileğinde bulunarak, kadın adayların geçtiğimiz yıllara oranla bu seçim daha çok olmasının sevindirici olduğunu söylediler. Özavcı, "Bu dönem, meclis üyesi ve muhtar adayları arasındaki kadın sayısı 20'nin üzerinde. Yeterli mi değil, daha çok olmalı, ancak biz buna seviniyoruz. Sonraki seçimlerde daha da artacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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