MUTFAĞI ÇÖKTÜĞÜ İÇİN ÇOCUKLARINA YEMEK YAPAMIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'te 4 çocuğu ile yaşayan Zekiye Kutlu'nun (40) evin bahçesinde bulunan mutfağındaki tavanın çökmesi nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir geliri olmadığı için mutfağı onaracak durumu olmadığını söyleyen Kutlu,"Mutfağımız çöktüğü için kullanamıyorum. Onaracak imkanımda yok. Komşularımın verdiği yemeklerle günümüzü geçiriyoruz.Yetkililerden yardım istiyorum "dedi.

Sakarya Mahallesi'nde Zekiye Kutlu'nun 4 çocuğu ile birlikte yaşadığı evin mutfak kısmı 6 Mart günü çöktü. Can kaybı ya da yaralının olmadığı olayda mutfaktaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Eşi cezaevinde olduğu için herhangi bir gelirinin olmadığını kaydeden Zekiye Kutlu, iki gündür mutfağa giremediği için çocuklarına komşularının getirdiği yemeklerle bakabildiğini söyledi.

'KOMŞULARIMIN GÖNDERDİĞİ YEMEKLERİ YİYORUZ'

Komşularının yardımıyla geçinen Kutlu, çocuklarına yemek yapabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Mutfağın yağmur dolayısıyla çöktüğünü dile getiren Kutlu, "Şehrimizde yoğun kar yağışlarının ardından bir de yağmurlu havalar başladı. Müstakil bir evde yaşıyorum ve evimin mutfağı da bahçede. 2 gün önce ani bir gürültüyle irkildik. Sese doğru gittiğimde bahçede bulunan mutfağın beton tavanının çöktüğünü gördüm. Mutfağın içinde bulunan tüm eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Fırınım, buzdolabım, çamaşır makinem hepsi ordaydı. Şu anda hiçbir şeyim kalmadı ve mutfağa girmekte tedirginlik yaşıyorum"dedi.

Çocuklarının kendinden habersiz mutfağa girmesinden korktuğunu anlatan Kutlu, çocuklarına yemek yapamadığını söyleyerek, şöyle dedi:

"Çocuklarıma yemek yapamıyorum. Komşularım bakıyor şu anda onlardan gelen yemeklerle günü geçiriyoruz. Ekonomik durumumuz zaten çok kötü. 4 çocuğumla yalnız yaşıyorum. 3 çocuğum okula gidiyor. Çocuklarım mutfağa girer de çöker diye korkuyorum. Yardım eli uzatılsın istiyorum."