Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı - Son Dakika

Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı

18 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Mutfağı küle çeviren yangından kimsenin haberi olmadı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesi Ceylan Sokak'ta Bekir Balçık'a ait evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.


Evde olmadıkları sırada mutfakları yanan aile, eve döndüklerinde şaşkına döndü. Evi yanan Balçık, eşi Songül ve 6 yaşındaki kızı Ennur Elsem Balçık ile beraber Karataşlık Mahallesi'nde bulunan bir akrabalarına hafta sonu yapacağı işlerde yardımcı olmak için Cuma günü akşamdan gittiklerini, Pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında döndüklerinde ise evlerinin mutfağının yangında kül olduğunu gördüklerini anlattı. Yangının kendiliğinden söndüğünü anladıklarını belirten Balçık, "Üst katta oturan komşumuz ve mahallemizdeki komşularımız bile yangını fark etmemişler. Ben zaten inşaatlarda işçi olarak çalışan birisiyim. Günübirlik ne bulursak onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ev de zaten bizim değil, kiraydı. Bu zor günlerde iş bulup çalışmakta zor. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Şimdilik bir yakınımızın yanına taşındık. Öylece şaştık kaldık. Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın. Çok zormuş" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:04 Kaynak: İHA

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