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Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur Soğutma'nın yeni ürünleri ile buluştu

58 dakika önce

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu liderliğinde Eylül ayının son günlerinde İzmir Kültürpark'ta düzenlenen Uluslararası Festival'de Türkiye'nin ve dünyanın 20 ülkesinden gelen ünlü ustalar ve tüketiciler bir yandan maharetlerini sergiledi, diğer yandan Uğur Soğutma'nın yeni ürünleri...

Mutfağın maharetli ustaları ve tüketiciler, Uğur Soğutma'nın yeni ürünleri ile buluştu, System.String[]

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu liderliğinde Eylül ayının son günlerinde İzmir Kültürpark'ta düzenlenen Uluslararası Festival'de Türkiye'nin ve dünyanın 20 ülkesinden gelen ünlü ustalar ve tüketiciler bir yandan maharetlerini sergiledi, diğer yandan Uğur Soğutma'nın yeni ürünleri ile buluştu. 3 gün boyunca yetenekleri ile yarışan ustalar 2 bin 842 metre uzunluğundaki festival pastasını yaptılar.


İzmir'de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük pastasının yapıldığı Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali yoğun Uğur Soğutma'nın ürünleri de göz doldurdu. Un, şeker, süt/süt ürünleri, şekerleme, unlu mamul üreticilerinden pastacılara, pastanelere, soğuk içecek firmalarına, lokmacılara ve dondurmacılara kadar birçok katılımcıların yer aldığı festivalde yer alan Uğur Soğutma ürünleri ustalardan tam not aldı.


Uğur Soğutma hem ev tipi hem de festivale katılan firmalara çözümler üreten endüstriyel ürünleriyle festivalde en büyük ilgiyi gören firma oldu. Dondurma teşhir reyonlarından, dondurma makinelerine, pasta teşhir reyonlarından şişe soğutucularına kadar Türkiye'nin ve dünyanın büyük markalarına çözüm ürettiği ürünlerle standında misafirlerini ağırlayan Uğur Soğutma, ürünlerini insanlara yakından tanıttı.


Dünyanın en büyük pastası yapılarak rekor kırılan festivalde Uğur Soğutma'nın lansmanını yeni yaptığı su sebilleri USP Menderes, USP Fırat ve alttan damacanalı estetik görünüme sahip USP Seyhan isimli modelleri tüketicilerle buluşurken, ayrıca derin dondurucunun tamamlayıcı ürünü olarak ürün gamına katılan UEF 20 MD isimli mikrodalga da yoğun ilgi gördü. Uğur Soğutma'nın bu yeni ürünlerini Uğur yetkili bayilerinde ve www.ugur.com.tr web adresinden de incelenilebileceği belirtildi. - AYDIN

Uğur Soğutma, Kültürpark, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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