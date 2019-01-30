Son Dakika Haberleri: Mutfağın Olimpiyat Oyunlar'ında İlk Kez Paul Bocuse Yok

Mutfağın Olimpiyat Oyunlar'ında İlk Kez Paul Bocuse Yok

56 dakika önce

Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması Bocuse d'Or ilk kez kurucusu Paul Bocuse olmadan düzenleniyor.

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Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması Bocuse d'Or ilk kez kurucusu Paul Bocuse olmadan düzenleniyor. Gastronominin başkenti olarak bilinen Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte 24 ülkeden 24 şef mutfaktaki hünerlerini yarıştırıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 

Lyon, Fransa, Dünya
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