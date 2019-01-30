Mutfağın Olimpiyat Oyunlar'ında İlk Kez Paul Bocuse Yok
56 dakika önce
Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması Bocuse d'Or ilk kez kurucusu Paul Bocuse olmadan düzenleniyor.
Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması Bocuse d'Or ilk kez kurucusu Paul Bocuse olmadan düzenleniyor. Gastronominin başkenti olarak bilinen Fransa
'nın Lyon
kentinin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte 24 ülkeden 24 şef mutfaktaki hünerlerini yarıştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34
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