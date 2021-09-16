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Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek - Son Dakika

Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek

16.09.2021 10:48
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İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde okuyan öğrenciler, eğitimlerini büyük oranda pratik ağırlıklı gördükleri derslerle geleceğin şefleri olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde okuyan öğrenciler, eğitimlerini büyük oranda pratik ağırlıklı gördükleri derslerle geleceğin şefleri olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Öğrenciler, eğitim programları kapsamında ünlü şef ve uzmanlarla bir araya geliyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Eğitim modelimizle ve öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla geleceğin şeflerini ve işletmecilerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca Türk mutfak kültürü, Osmanlı mutfak kültürü ve dünya mutfak kültürlerini inceleyerek yiyeceklerin bilimsel, tarihsel ve kültürel boyutları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler almaktadırlar. Gastronominin hem bir bilim hem bir sanat dalı olduğu düşüncesi ile geleceğin gastronomi uzmanlarına uygulamalı eğitimlerin yanı sıra temel sanat eğitimi, sağlıklı beslenme, gıda teknolojileri, gıda hijyen ve sanitasyonu, iş güvenliği, girişimcilik, pazarlama ve satış yöntemleri, muhasebe ve maliyet kontrolü gibi derslerle de kaliteli bir eğitim sunuyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNLENDİRİYORUZ"

Öğrencilerin aldıkları eğitimlerle ulusal ve uluslararası alanda geleneksel mutfakları korumak ve geliştirmek adına akademik ve bilimsel çalışma yapma imkanı bulduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Eğitim dönemlerinde düzenlenen seminer, söyleşi, teknik gezi ve kariyer günleri sayesinde öğrencilerimiz bilgi ve deneyimlerini arttırıp ve staj yapmak istedikleri kurumların insan kaynaklarıyla bir araya gelme fırsatını yakalıyorlar. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) kapsamında her yıl kontenjan dahilinde öğrencileri yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderiyoruz" diye konuştu.

"İŞ ALANI EN GENİŞ OLAN BÖLÜMLERDEN BİRİ"

Bölüm öğrencilerinin özellikle yurtdışı imkanlarından faydalanmasının önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bakkaloğlu, "Onlara inanılmaz bir deneyim kazandırıyor. Dünya mutfaklarını birebir ait oldukları ülkelerde deneyimlemeleri ise kendileri için büyük tecrübe. Öğrencilerimiz aldıkları lisans diploması sayesinde beş yıldızlı otellerde, yiyecek içecek işletmelerinde, özel restoranlarda çalışabilmekte veya kendi işletmelerini açabilmektedir. Aşçılık okullarında ve mutfak akademilerinde eğitmen şef olarak çalışabilir, medyada TV programları yapabilir, yemek fotoğrafçısı veya eleştirmen olabilmektedir. Mezunlar ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademisyen olarak görev yapabilmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.


Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Gastronomi, Osmanlı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mutfağın şefleri bu okulda yetişecek - Son Dakika


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