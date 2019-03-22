Mutfağın Ustaları Mutfak Konak Atölye'de Buluşuyor

12 Mart'ta MEB Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Eğitmeni Nükhet Kayserlioğlu tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla başlayan "Mutfak Konak Atölye"nin ardından 14 Mart Perşembe günü Şef Nilay Alpbaz"Şefin Reçetesi" konsepti ile "Fesleğen ve Çam Fıstığı Soslu Ege Otlarıyla Quıche ve Şefin Salatası" menüsünü gastronomi meraklıları ile buluşturdu.

"Kemeraltı Mutfak Konak" Nükhet Kayserlioğlu ve Gabriele Sponza'yı ağırladı

Atölyenin ikinci haftasındaki konukları ise Nükhet Kayserlioğlu ve Şef Gabriele Sponza oldu.

Konak Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Dev Ajans organizasyonuyla düzenlenen "Mutfak Konak Atölye" projesi kapsamında "Mutfak Atölyesi" konsepti ile her salı Kemeraltı Mutfak Konak merkezinde katılımcılarla bir araya gelen Kayserlioğlu, 19 Mart Salı günü "Ağır Ateş Pişirme Teknikleri ile Kavanoz Kebabı"nı atölyeye katılanlarla birlikte yaptı.

"Şefin Reçetesi" konsepti ile 21 Mart Perşembe günü "Mutfak Konak Atölye"ye konuk olan Şef Gabriele Sponza ise "Rezeneli Oğlak Tandır ve Otlu Pancar" yemeklerini yaparak etkinliğe katılan katılımcılara eşsiz bir gastronomi şöleni yaşattı.

Şef Gabriele Sponza yeniden geleceğinin sözünü verdi

Sos hazırlama ve sebzelerle karışım yaparak leziz lezzetler yaratmanın tüyolarını paylaşan Sponza, etin pişme süreleri hakkında bilgi vererek etlerin yumuşak bir şekilde kokusuz olarak pişmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Zencefil, muskat gibi keskin baharatların yemeklerde ve tatlılarda nasıl kullanılacağının püf noktalarını da açıklayan şef Sponza, Mutfak Konak Atölye'ye yeniden geleceğinin sözünü de verdi.

Tüm hızıyla devam eden Mutfak Konak Atölye çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi almak, çalışmalara katılmak için 0232 422 10 40 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Mutfak Konak'ın sosyal medya hesaplarından proje ve programla ilgili bilgi edinilebilir.