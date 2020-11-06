Mutfağını pasta atölyesine dönüştürdü - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Cahide Önver (34), mutfağının bir köşesini pasta atölyesine dönüştürdü. Kalıp kullanmadan çizgi film kahramanlarının ve çeşitli figürlerin pastalarını ustalıkla yapan Önver, siparişlere yetiştiremediğini söyledi.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Cahide Önver, küçük yaşlarda annesinden öğrendiği, evlendikten sonra ise hobi olarak sürdürdüğü şekilli pasta kabiliyetini geliştirmeye ve ticarete dönüştürmeye karar verdi. Bir süredir mutfağının bir köşesini pasta atölyesine dönüştüren Önver, burada hiçbir kalıp kullanmadan çizgi film kahramanlarının, insan ve hayvan figürlerinin renkli ve lezzetli pastalarını yapıyor. Zaman zaman siparişlere yetiştiremediğini anlatan Önver, en büyük hayalinin ise kendisine ait bir pasta atölyesi açmak olduğunu söyledi.

Severek yaptığı işinden aile bütçesine katkı sağladıkça daha çok mutlu olduğunu belirten Önver, "Pasta yapmak küçüklük hayalimdi. Annemin mutfağında başladı. Şimdi kendi mutfağımda devam ediyorum. Yaptığım hiçbir pastada kalıp kullanmıyorum. İnsanların hayal ettiği ne varsa görsel olarak onlara sunuyorum. İlkin hayvan figürleri üzerine pasta yaptım. Şimdi insan figürlerini de kullanıyorum. Özellikle de gelen siparişleri göre çeşitli şekiller yapmaya çalışıyorum" dedi.

Bazı figürleri yapmak için büyük emek sarf ettiğini de anlatan Önver, "İki çocuk annesiyim. Evimin bir köşesinde pasta yaparken, bir taraftan da çocuklarımın derslerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbir yerden destek almadan ve eğitimini almadan kendi çapamla, annemden öğrendiklerimle pasta yapmaya çalışıyorum. İnşallah kısa süre içerisinde kendi atölyemi de kurarım" diye konuştu.