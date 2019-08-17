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Mutfak açılıyor

1 saat önce

Fatih Ürek'in sunduğu programda gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak.

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Fatih Ürek'in sunduğu programda gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altın kazanacak. Haftanın birincisi olan ise 5 altın bileziği koluna takacak.
Fatih Ürek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:47 
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