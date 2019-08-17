Mutfak açılıyor
1 saat önce
Fatih Ürek'in sunduğu programda gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak.
Fatih Ürek
'in sunduğu programda gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altın kazanacak. Haftanın birincisi olan ise 5 altın bileziği koluna takacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:47
Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat, gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı