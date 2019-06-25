Mutfak Akademi patronları ağırladı
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Mutfak Akademi'de düzenlenen Workshop'a katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Steven Young, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi üyeleri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53
Mutfak Akademi'de düzenlenen Workshop'a katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, BOSCH Türkiye
ve Ortadoğu CEO
'su Steven Young, Bursa OSB
Başkanı Hüseyin Durmaz
ile BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi üyeleri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.
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