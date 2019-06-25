Son Dakika Haberleri: Mutfak Akademi patronları ağırladı
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Mutfak Akademi patronları ağırladı

56 dakika önce

Mutfak Akademi'de düzenlenen Workshop'a katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Steven Young, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi üyeleri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

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Mutfak Akademi'de düzenlenen Workshop'a katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOSCH Türkiye ve Ortadoğu CEO'su Steven Young, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi üyeleri mutfaktaki hünerlerini sergiledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 
yönetim kurulu, btso, bursa, su, Ekonomi
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