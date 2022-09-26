Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak

26.09.2022 09:40
Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak

Tesla, insansı robotunun çalışan prototipini 30 Eylül'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle tanıtmaya hazırlanıyor. İnsanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot hakkında röportaj veren Tesla CEO'su Elon Musk, robotun 10 yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini ifade etti.

Tesla, "Tesla Bot" adının verildiği insansı robotunu 30 Eylül'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle tanıtacak.

"İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ VEYA SIKICI İŞLERİ YERİNE GETİRECEK"

Tesla Bot, insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Musk, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.

10 YILDAN KISA BİR SÜRE İÇİNDE SATIN ALINABİLECEK

30 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte insansı robot "Tesla Bot"un çalışan bir prototipi ilk kez sergilenecek.

Musk, geçtiğimiz haftalarda China Cyberspace dergisine verdiği röportajda, Tesla Bot'unon yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini söyledi.

1,72 BOYUNDA, 57 KİLO AĞIRLIĞINDA

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Robot, Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatıldı.

YORUMLAR
500

Tesla Motors, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak
09:13 Kendi köpeğine saldırdığını öne süren şüpheli, komşusunun köpeğini sopa ve satırla ağır yaraladı
09:11 TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum
22:56 Avrupa Birliği'nden İran'a "orantısız güç kullanımı" tepkisi: Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir
09:01 Türkiye güneşli havanın tadını çıkartacak! İşte günlük hava durumu raporu
09:04 İbrahim Tatlıses, "Hanımla boşandık" sözleriyle şaşırttı! Yeni bir evliliğe daha sıcak bakıyor
08:57 İstanbul'un ortasında kamyon kasasından fırladılar! 120 kaçak göçmen operasyonla yakalandı
08:55 Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor
08:54 Vladimir Putin'in nükleer tehdidine ABD'den tarihi cevap: Rusya bu çizgiyi aşarsa feci sonuçları olur
08:44 Her sabah yapıyormuş! Boşandığı karısının mezarına idrarını boşaltırken kadının çocukları tarafından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 09:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement