Tesla, "Tesla Bot" adının verildiği insansı robotunu 30 Eylül'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle tanıtacak.
"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Musk, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.
30 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte insansı robot "Tesla Bot"un çalışan bir prototipi ilk kez sergilenecek.
Musk, geçtiğimiz haftalarda China Cyberspace dergisine verdiği röportajda, Tesla Bot'unon yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini söyledi.
1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Robot, Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatıldı.
Son Dakika › Teknoloji › Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak - Son Dakika