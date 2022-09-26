Mutfak alışverişi yapacak, evi temizleyecek! Tesla'nın insansı robotu 30 Eylül'de tanıtılacak

Tesla, "Tesla Bot" adının verildiği insansı robotunu 30 Eylül'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle tanıtacak.

"İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ VEYA SIKICI İŞLERİ YERİNE GETİRECEK"

Tesla Bot, insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su Musk, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.

10 YILDAN KISA BİR SÜRE İÇİNDE SATIN ALINABİLECEK

30 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte insansı robot "Tesla Bot"un çalışan bir prototipi ilk kez sergilenecek.

Musk, geçtiğimiz haftalarda China Cyberspace dergisine verdiği röportajda, Tesla Bot'unon yıldan daha kısa bir süre içinde satın alınabileceğini söyledi.

1,72 BOYUNDA, 57 KİLO AĞIRLIĞINDA

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Robot, Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatıldı.