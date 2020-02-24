Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti - Son Dakika
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Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

33 dakika önce

Mutfak Dostları Derneği, 16'ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti, System.String[]

Mutfak Dostları Derneği, 16'ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 2014 yılında derneğin ilk kadın başkanı olan Zeynep Kakınç, 2020-22 döneminde dördüncü kez yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Zeynep Kakınç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 
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