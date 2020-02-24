Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

Mutfak Dostları Derneği, 16'ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 2014 yılında derneğin ilk kadın başkanı olan Zeynep Kakınç, 2020-22 döneminde dördüncü kez yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.