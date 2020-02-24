Son Dakika › Ekonomi › Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti - Son Dakika Ekonomi
Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti
33 dakika önce
Mutfak Dostları Derneği, 16'ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.
Mutfak Dostları Derneği, 16'ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 2014 yılında derneğin ilk kadın başkanı olan Zeynep Kakınç, 2020-22 döneminde dördüncü kez yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05
Son Dakika KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan videoyu paylaşan Fethi Çağıl: Izdırap çekiyorum