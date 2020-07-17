Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor - Son Dakika

Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, salgın sürecinde daralma yaşayan sektörün haziranda yüzde 33'lük artış kaydettiğini belirterek, "Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, salgın sürecinde daralma yaşayan sektörün haziranda yüzde 33'lük artış kaydettiğini belirterek, "Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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Önder, sektörün ilk 6 ayını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, mutfak eşyaları sektöründe Türkiye'ye ciddi bir eğilimin olduğunu bildirdi.

Ocak ve şubatta yüzde 5'lik büyüme yaşandığını, sonrasında salgın nedeniyle martta yüzde 12, nisanda yüzde 51, mayısta yüzde 46'lık daralmayla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Önder, pandeminin ekonomik etkilerini ciddi anlamda hissettiklerini aktardı.

Önder, "Salgın döneminde ciddi kayıplar yaşayan sektörümüz, yeni normalin başlangıcı olan haziranda yüzde 33'lük büyüme yakaladı. Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor. Haziran ayı büyümesindeki en büyük faktör ertelenen siparişlerin teslimleri. Temmuzda da bir yükseliş öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ev ve mutfak eşyaları özelinde Türkiye'ye ciddi bir yönelişin olduğunun altını çizen Önder, şu bilgileri verdi:

"Çin'in ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyada yüzde 55'lere varan bir pazar hakimiyeti vardı. Bu durum salgın nedeniyle değişti. Ülkeler tedarik zincirlerinde pazar çeşitliliği arayışına girdi. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda öne çıkıyor. Dünyaya iyi servis veriyoruz. Sektörümüz fiyat-kalite bazında dünya için iyi bir alternatif. Lojistik üstünlüğümüz var. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz."

"Firmalarımız daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır"

EVSİD Başkanı Önder, ocak-haziran döneminde Avrupa'da en fazla ihracatı İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'ya yaptıklarını belirterek, yakın coğrafyada ise Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve İsrail'in önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını bildirdi.

Firmaların daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır olduğunu ancak yatırım ve finansman sorunlarının bulunduğunu kaydeden Önder, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada devletimizin teşvikleriyle tıpkı Eximbank modeli gibi KOBİ'lere uzun vadeli düşük faizli yatırım teşvik paketleri hayata geçirilebilir. Bölgesel sanayi konusunda da adımlarımızı atmalıyız. Daha büyük adetli ihracat yapma potansiyelimiz var. Diğer yandan dünyaya kendimizi daha iyi anlatırsak daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmememiz için hiçbir neden yok."

"Salgın sürecinde en fazla mutfak eşyaları kullanıldı"

EVSİD Başkanı Önder, salgın nedeniyle zaman zaman dünya nüfusunun neredeyse tamamının evlerine kapanmak zorunda kaldığını anımsatarak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandı. Eksikleri görme ve bazı gereçleri yenileme ihtiyacı doğdu. Bu yılın ilk 6 ayında elektrikli küçük ev aletleri satışlarında yüzde 41'lik artış oldu. Metal mutfak eşyalarda yüzde 34, plastik eşyalarda da yüzde 45 artış kaydedildi. İç piyasada hemen hemen her mutfak eşyası grubuna ciddi bir talep artışı söz konusu."

Önder, yılın ikinci yarısında yapılması planlanan fuarların akıbetinin pandeminin seyrine göre şekilleneceğini, bu süreçte e-fuarların ve sanal ticaret heyetlerinin ön plana çıktığını bildirdi.

Dernek olarak online organizasyonları desteklediklerini belirterek, "Ancak bu konu özelinde altyapımızı da güçlendirmeliyiz. Online toplantılarda görsel ve sunumlar çok önemli. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Bu yıl fiziki fuarların olmayacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mutfak eşyaları sektöründe V tipi büyüme yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi
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