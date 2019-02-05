Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta
46 dakika önce
Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt'ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak.
Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt'ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak. Fuara bu yıl 165 Türk firması katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:10
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