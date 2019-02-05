Son Dakika Haberleri: Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta

Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta

46 dakika önce

Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt'ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak.

Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta, System.String[]
Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2019" Frankfurt'ta 8 Şubat tarihinde kapılarını açacak. Fuara bu yıl 165 Türk firması katılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:10 

Frankfurt, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz

Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutfak ihracatçıları 15 milyar dolarlık Almanya pazarı için atakta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]